La acusación más dura del padre de L-Gante contra su hijo: "Le comen el..."

“’Aprovechan que está en modo pelot... y le comen el cerebro’”, leyó la panelista que le comentó Miguel Angel Prosi sobre L-Gante.

Y luego el padre del artista oriundo de General Rodríguez apuntó contra su entorno más cercano, señalando a tres personas en particular: “’Los tres fantasmas que tiene al lado son Nicolás Payarola, Maxi ‘el Brother’ y su esposa, Lourdes’".

"Él cree que esa es la gente que lo está dañando a L-Gante”, observó Iavícoli ante la tajante respuesta de Prosi.

La relación de L-Gante con su padre, Miguel Ángel Prosi, ha sido de distanciamiento y reconciliación temporal, con momentos de cercanía, como el cumpleaños de 2023, pero actualmente la relación parece haber empeorado nuevamente.

En declaraciones recientes, el padre ha expresado preocupación por el entorno del cantante y su supuesta soberbia, mientras que L-Gante ha manifestado indiferencia hacia su padre, indicando que la relación no existe.

La estrategia de Wanda Nara para provocar a L-Gante

A pesar de que hace un par de semanas aseguraron que a partir de ahora serían sólo buenos amigos, ahora aseguran que Wanda Nara quiere llamar a toda costa la atención de L-Gante.

Parece que es la conductora quien pretende llamar la atención de Elian Valenzuela. Según detalló Gustavo Mendez en el programa Mujeres Argentinas (El Trece), la mayor de las Nara está en pleno proceso para lanzar una nueva canción "Tóxica" con el trapero español de 35 años Kaydy Cain.

El periodista contó que el nombre del tema no haría otra cosas más que provocar al referente de la cumbia 420, dado que en varias oportunidades confió que con Wanda mantenían un "amor tóxico".

“Dentro de tres semanas usted va a estar escuchando, hasta el hartazgo, la nueva canción de Wanda Nara y Kaydy Cain, Tóxica”, anunció entonces el integrante del ciclo de El Trece sobre el lanzamiento musical de la hermana de Zaira Nara.

En tanto, el panelista recordó que “ella pintó el Lamborghini que compraron en 2019 cuando estaban en Milán con Mauro Icardi cuando jugaba en el Inter". Y señaló que "lo vandalizó la última vez que fue a Milán para promocionar su nueva canción y antes de eso lo ploteó a rosa cuando fue la audiencia de divorcio“.

El periodista también hizo referencia a los mensajes "tóxicos" que Wanda Nara le ha enviado a L-Gante de cara al lanzamiento de su próximo tema con otro músico.

“L-Gante mostró mensajes en sus redes sociales de lo tóxica que sería Wanda: ‘Cuando me necesites tanto...’, dice una parte, ‘Me duele...’, puede leerse en otra parte, y más abajo dice: ‘Juntos, fotos juntos...’", leyó al aire Gustavo Mendez y la conductora María Belén Ludueña observó ante esa situación: “Estoy oliendo reconciliación entre ellos”.