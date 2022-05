El tremendo accidente por el que Fabián Mazzei quedó en silla de ruedas

Si bien Fabián no dio mayores detalles del accidente que lo dejó en silla de ruedas y con la pierna derecha inmovilizada con una bota plástica, compartió una imagen dando cuenta de ello asegurando "Mi gran postal de hoy! Comunicar que estoy vivo gracias a la mano de Dios!!! Jajajaj! O la mano de mi mamá. Ya les contaré! Hoy solo celebro vida que no es poco!".

Fabián Mazzei posteo accidente.jpg El posteo de Fabián Mazzei con el que reveló que sufrió un complejo accidente por el que quedó en silla de ruedas y con una pierna inmovilizada, bajo el cuidado de su mujer Araceli González.

Y por supuesto fue su mujer, Araceli González, quien inmediatamente comentó el posteo de su marido expresando "Y cuando crees que el día viene para seguir peleándola con las cosas simples te dan una trompada para agradecer que estás vivo y lo valioso que es. Te amo!", dando a entender que no fue una pavada lo que acaba de pasar. En tanto, desde su feed de Instagram, la modelo subió imágenes desde el parque de la casa familiar junto al texto "Bajo la lente de Mazzei", y él no hizo más que responderle con un "Gracias por cuidarme!!!".

Areceli González posteo gracias por cuidarme.jpg Fabián Mazzei le agradeció el cuidado a su esposa, Araceli González, quien sufrió un accidente el día del censo 2022.

Fabián Mazzei y la posibilidad de adoptar con Araceli González

En los últimos meses de 2021 Fabián Mazzei estuvo como invitado al programa Debo decir, América, y se emocionó al hablar de los hijos de Araceli González, Florencia Torrente y Toto Kirzner, con quien tiene gran vínculo. “Mi rol está muy claro. Está el papá y la mamá, pero es como que yo soy....Lo dijo él: amigo, abuelo, hermano. Lo defiendo, discutimos a veces, jugamos...Yo jugué mucho con Toto. Él me despertó el nene que tenía adentro, re guardado y que yo pensé que no salía más”, dijo sobre su gran relación con Toto, quien hace poco confesó haber sido víctima de abuso sexual a los 7 años.

-Fabián Mazzei-

Y luego, remarcó mirando fijo a cámara y visiblemente emocionado: “Los amo, son lo mejor que me pasó en la vida. Pero no es joda, es de verdad. Hace catorce años que estoy con Araceli y ella fue la que abrió la llave. Pero para mí son muy importantes...No quiero decir como si fueran mis hijos, para no herir susceptibilidades, pero la verdad que yo los siento mi familia. Cada uno tiene su papá y yo sé cuál es mi rol”.

En cuanto a la posibilidad de adoptar, Fabián Mazzei reconoció que lo charlaron con Araceli: “Lo pensamos en su momento y todavía estamos a tiempo, pero hay que pensarlo profundamente”.

Y además descartó iniciar un tratamiento para formar una familia con un embarazo de la actriz: “Me parece que está bueno, si uno tiene la posibilidad de adoptar, ir por ese lado”.