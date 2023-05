Mauro Icardi rompió el silencio y reveló si está separado o no de Wanda Nara: "La única verdad es..."

Icardi confirmó que sus hijas Isabella y Francesca viven con él y que las pequeñas "vieron hace 10 días cuando tuvo sus días libres y viajó a Estambul".

mauro icardi wanda nara.jpg

Un seguidor le consultó si estaba separado, a lo que el delantero explicó certero: "La única verdad es que me pidió lo de los pasajes y le dije que no, entonces 'está separada'. Y van? Cuántas? Ya me aburrió hasta mi".

Y remarcó ante el mensaje de una seguidora que le señaló que se case con ella y deje de sufrir: "No sufro y me cago de risa con tantos inventos... Segundo porque estoy casado hace diez años", aclaró el futbolista.

Veremos cómo siguen las cosas entre Wanda y Mauro a la distancia en los próximos días.

mauro icardi wanda nara 1.jpg

mauro icardi wanda nara 3.jpg

Se dio a conocer un impactante detalle de la relación entre Wanda Nara y L-Gante

En charla con el ciclo Desayuno Americano, América Tv, Ángel De Brito dio a conocer un impactante detalle sobre el vínculo entre la conductora de MasterChef, Wanda Nara, y el cantante de cumbia 420, L-Gante.

"Ella lo que le dice a todo el mundo es que estuvo enamorada de L-Gante durante esa crisis que tuvo el año pasado con Mauro”, profundizó el conductor de LAM. Y agregó: “Lo que pasa es que como Wanda va y viene nadie les cree nada de lo que dicen. Ese es el problema”.

“Wanda en privado dice que estuvo enamorada de L-Gante, que dormía con él, que tuvieron una relación de dos o tres meses y después Mauro volvió a la carga, retomaron y recompusieron”, remarcó el periodista.

Y aclaró: “Ahora está todo mal de vuelta, no sé si por Cande Lecce o L-Gante, pero está todo pésimo”.

"A mí Wanda y Rosenfeld me dijeron que el problema principal es el trabajo, que los separa más eso que la China Suárez, Cande Lecce o quien sea", finalizó Ángel De Brito.