El tremendo enojo de Estefi Berardi por su fallido enigmático sobre Vicky Xipolitakis

Al tiempo que destalló: “Ayer contamos cómo pasaron la Navidad los famosos. Ella tuvo un reencuentro inesperado con una expareja porque fue una separación escandalosa, hubo un juicio de por medio. Fue una separación conflictiva con un niño recién nacido”.

E inmediatamente remató, sin dar lugar a que sus compañeros siguiesen arriesgando nombres: “La vieron a ella por la provincia de Santa Fe, se estuvo sacando fotos con la gente. Súper buena onda y es una buena noticia. Estoy hablando de Vicky Xipolitakis”.

Fue allí cuando Estefi Berardi expuso su fastidio al ver detrás de cámara que la producción había puesto un cartel que decía "Vicky Xipolitakis", que si bien el televidente no veía sus compañeros sí, por lo que ella entendió que le arruinaron el juego para que adivinasen sus compañeros.

“Estaba en un papel, después les explico. Lo estaban por decir ellos, lo iban a presentar con el nombre si yo no les avisaba. Era enigmático”, disparó molesta Estefi. En tanto, el Pollo Álvarez intentó salir del incómodo momento deslizando: “No supiste olfatear, por lo menos en esta mesa, nosotros estábamos jugando como tres nenes. Ahora ya sé quién es, ahora a qué juego”.

Estefi Berardi dio una noticia sobre Locho Loccisano y Majo Martino estalló al aire: "Me molesta"

Hace un tiempo Mañanísima se mudó a El Trece y eso trajo algunos cambios en el programa. Por ejemplo, se amplió su panel y Majo Martino y Estefi Berardi pasaron a ser compañeras de programa. Sin embargo, desde el primer día tuvieron distintos cruces al aire que demostraron que no hay una buena relación entre ambas.

En esta ocasión, el enfrentamiento se dio por información que trajo Estefi acerca de Locho, ex novio de Majo, y eso desató la furia de la periodista. Todo comenzó él en el corte del programa y luego la conductora Carmen Barbieri expuso la situación al aire. “¿Ustedes se pelearon recién en el corte?”, deslizó.

“No me gustó que traiga información mía o que tenga que ver conmigo, que de repente compartimos un camarín y no me cuente antes. Eso si me molesta. Compartimos charlas, de todo y no me contó nada” , confesó Majo. Y aunque su colega le dio la razón se excusó: “Si no lo cuento yo después lo cuenta Socios del Espectáculo, lo tengo que contar. No voy a dejar que Lussich y Pallares me primereen una información”.

“Me llegó una foto de tu ex novio. Se tiñó el pelo de platinado y estuvo muy cerca charlando con una rubia en un evento de Kennys Palacios. Le pregunté a Locho directamente pero todavía no me contestó”, reveló.