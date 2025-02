El tremendo pedido que Morena Rial le habría hecho a San La Muerte a través de su tarotista

Claro que inmediatamente continuó revelando que “después ella quería averiguar un poco más del santo, porque, como verán, yo soy devota de San la Muerte, y ella quería usar como el mismo para ver qué podía llegar, cómo conseguir y hacer”, sobre las intenciones de Morena.

Fue allí que la brujita admitió que la hija del periodista pretendía hacer “cosas no muy copadas”, momento en que le confirmó a Pepe Ochoa que Morena “habría pedido la muerte de Jorge”, su propio padre.

“En mi caso no fue así, íbamos por otras cosas, el santo con otras cosas, pero no la muerte de Jorge. Aunque sí. Eso fue verdad”, admitió. Pero además, dejó entrever que también le pidió un amarre amoroso a Facundo Ambrosioni -el padre de su hijo mayor-, Coral contó: “Yo no lo tomé, el trabajo de ella”.

Por último, la tarotista reveló que lo que la terminó alejando de Morena fue la "traición". Tras acceder a enseñarle sobre San La Muerte, según Coral, Rial nunca le pagó con las menciones pactadas en sus redes sociales. “Confié en la palabra, porque dije, no va a joder conmigo, con el santo... Pero etiquetó a otra. ¡Total traición!“, concluyó tajante.

Embed

Fernando Burlando habló de una posible libertad de Morena Rial y fue polémico: "Nos pone en riesgo"

Alejandro Cipolla dejó la defensa legal de Morena Rial hace unos días y la misma quedó a cargo de Fernando Burlando, quien defenderá a la hija de Jorge Rial que está detenida y acusada de participar del robo en una casa de Villa Adelina.

En declaraciones al ciclo A la Barbarossa, Telefe, el abogado fue muy sincero a la hora de referirse a la situación procesal de la joven y la posibilidad de que pueda ser excarcelada.

“Lo primero que tenemos que hacer es que ella le de una respuesta a la Justicia, darle una respuesta a estas víctimas que realmente no merecen haber sufrido lo que sufrieron. Eso me parece prioritario”, comentó el famoso letrado.

Embed

Y continuó: “Y segundo, ver qué medidas, si se puede conseguir algún tipo de beneficio, ya sea excarcelación, arresto domiciliario o lo que sea... Obviamente vamos a tenernos a las condiciones que imponga la Justicia".

"La justicia tiene un fin y yo no estoy ni siquiera de acuerdo con esto de las puertas giratorias. La Justicia tiene que tener un sentido y tiene que buscar una solución para la sociedad y los ciudadanos”, afirmó Fernando Burlando.

Y luego habló con total sinceridad sobre Morena Rial y la posibilidad que pueda modificar su conducta: “Creo que dejarla en libertad a Morena, sin ningún tipo de condicionamiento ni de explicación de lo que es su vida futura, nos pone en riesgo a todos. Morena está debilitada en algunas decisiones que pueda tomar de cara a ser un ciudadano de bien".

Burlando reconoció que Jorge Rial está pendiente del tema y buscando un departamento para su hija: "Tiene una actitud muy activa Jorge. No va a ser fácil, esto no es sencillo. Hay ciertas tendencias en la vida de Morena que hay que romper. El tener todo no es eso que la gente mira, es otra cosa", concluyó.