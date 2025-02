Jorge Rial visitó a Morena Rial en la cárcel por su cumpleaños: así fue el tenso encuentro

El cronista Gonzalo Sorbo contó desde la puerta de la Comisaría cómo se dieron los hechos. “Jorge Rial la habría visitado a la mañana. No hay cámaras, nadie lo vio. Pero aparentemente la visitó a la mañana”, señaló.

"Y una de las cosas que charlaron fue ‘¿va a seguir siendo Alejandro Cipolla tu abogado? ¿Vas a tener una nueva abogada? ¿Qué va a pasar?’”, detalló el cronista, sobre el tenso encuentro que habría mantenido padre e hija en la cárcel.

Luego Sorbo contó que “es muy probable que Agustina Soplan, que es abogada y amiga de Morena Rial, sea su nueva abogada. Esto no está confirmado pero los rumores son muy fuertes”.

Más tarde, el cronista le preguntó a Alejandro Cipolla sobre la veracidad de esta versión, a lo que el letrado dijo que “no lo sabía y no preguntó”. Respecto a su posible sustitución por Soplan, Cipolla aclaró que él ya “presentó todo lo que había que presentar” y que “si es mejor para ella” que lo haga.

morena rial robo.jpg

Una amiga de Morena Rial fue a visitarla y dio detalles de la charla que tuvieron: "Está arrepentida"

Morena Rial continúa detenida en una comisaría de San Isidro imputada por robo y en A la Tarde (América) tuvieron el testimonio de su amiga Agustina, quien tuvo oportunidad de ir a visitarla mientras esta privada de su libertad.

“Yo tuve entrevista con ella como letrada, no como amiga porque ella todavía no tiene acceso a la visita. Todavía no fijaron los días. Pudimos acceder a que puedan hablar por el nene pero no mucho más. En estos días van a poder visitarla todos”, aseguró la joven abogada.

En tanto, dado que el abogado que lleva la defensa de Morena es Alejandro Cipolla, agregó: “Yo pido para hablar con ella y obviamente al ser letrada, no es una cuestión preferencial, es una cuestión técnica, yo puedo acceder a hablar con ella”.

“Ella está arrepentida por cualquier tipo de situación que la haya dejado en esta circunstancia. No hablamos realmente de la causa, de leyes, y nada más que nada Amadeo y la circunstancia en la que se encuentra ella. Está muy apenada, todo es muy triste”, aseguró luego sobre su amiga.

Además, dio información acerca de cómo se encuentra y detalló: “Ella está bien, ya tiene sus pertenecías, sus elementos de higiene, su comida, y tratamos con los amigos de alcanzarle lo que pueda hacer que lleve estos días con comodidad en la medida que se pueda. Se pudo bañar, tiene su ropa”.