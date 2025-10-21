El tremendo susto que se llevó Luis Ventura en MasterChef Celebrity tras un doloroso accidente

"Tengo que dar vuelta la tortilla.... ¡y un gran periodista se convierte en paciente del Instituto del Quemado!", comentó Ventura sobre la aparatosa situación que le tocó vivir en el set de MasterChef.

¿Qué opinó Ángel de Brito del rol de Wanda Nara en MasterChef Celebrity?

El pasado lunes 13 de octubre, Wanda Nara debutó al frente de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, acompañada por un jurado de lujo integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

En una entrevista con Mediodía Bien Arriba (TV Pública), el periodista Ángel de Brito fue contundente con su opinión sobre el ciclo y el desempeño de la mediática como conductora.

A mí no me divierte. No me resulta un programa entretenido, expresó el conductor de LAM (América TV), aunque reconoció algunos puntos positivos de esta edición. Me gusta que esté Maxi López, el ida y vuelta con Wanda, Luis Ventura, Susana Roccasalvo... los condimentos mediáticos del programa, agregó.

Al referirse a la conductora, Ángel fue filoso: A Wanda le sirve estar en Telefe y ser conductora de MasterChef, porque le da un prestigio que no tiene, opinó. Y concluyó: Wanda trabajó muy poco en su vida, en el medio. De hecho, es más famosa por otras cosas que por sus trabajos en el medio. Finalmente, cerró su comentario con una reflexión general sobre el formato: Es un programa que me resulta aburrido de siempre porque no me gustan los programas de cocina.

¿Cuál fue el número de rating de MasterChe Celebrity el pasado lunes 20 de octubre?

El programa MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara en Telefe ha tenido un muy buen desempeño en ratings en su primera semana. En su debut, promedió 17.2 puntos de rating, y se mantuvo con promedios de 15 y 16 puntos, con picos que superaron los 17 puntos en algunos programas.

Pero este lunes 20 de octubre, el ciclo de cocina logró su promedio más bajo en su segunda semana al aire. Según los datos de la medidora Kantar Ibope Media, MasterChef Celebrity obtuvo una media de 12.7 puntos en su primera parte y de 10.0 puntos en la segunda.

Si bien se mantuvo como el programa más visto del día, el reality de Wanda Nara perdió más de 3 puntos con respecto a la semana pasada.

Antes, el especial de Pasapalabra con Iván de Pineda con algunos participantes de MasterChef, registró 8.3 puntos de rating y le ganó a Buenas Noches Familia que en El Trece hizo 5.5 puntos.

En la competencia de los noticieros, Telefe Noticias lideró con 7.6 puntos de rating contra los 5.0 puntos de Telenoche en El Trece.

En América TV, lo mejor pasó por LAM con Ángel de Brito que llegó a los 3.8 puntos y le ganó otra vez a Bendita con Beto Casella que se mantuvo con 3.0 puntos en El Nueve. En la TV Pública se destacó Estamos en una con Gabriel Corrado con 0.4 puntos.