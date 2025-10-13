A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SEGUIMIENTO EXCLUSIVO

Rating: cuánto midió el debut de MasterChef Celebrity con Wanda Nara

En la noche del lunes, tras la final de La Voz Argentina 2025, Telefe estrenó una nueva temporada de MasterChef Celebrity con Wanda Nara. Enterate cuánto rating hizo.

13 oct 2025, 22:48
Rating: cuánto midió el debut de MasterChef Celebrity con Wanda Nara
Rating: cuánto midió el debut de MasterChef Celebrity con Wanda Nara

Rating: cuánto midió el debut de MasterChef Celebrity con Wanda Nara

Este lunes 13 de octubre 2025 a las 22 horas, Telefe estrenó la nueva edición de MasterChef Celebrity, la competencia de cocina más picante con la conducción de Wanda Nara y el jurado más exigente: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Y tras la final de La Voz Argentina que se emitió a las 21:30 con picos de 17.4 puntos de rating, MasterChef Celebrity arrancó con un piso de 17.5 puntos a las 22:15, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media.

Leé también

El picante ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López en el debut de MasterChef Celebrity

el picante ida y vuelta entre wanda nara y maxi lopez en el debut de masterchef celebrity

A las 22:20, mientras se presentaban los participantes famosos, MasterChef se mantenía con 16.3 puntos de rating en Telefe. En El Trece, Buenas Noches Familia lograba 5.5 puntos.

A las 22:30, el ciclo conducido por Wanda Nara seguía liderando cómodamente con 17.6 puntos de rating. En El Trece, Buenas Noches Familia hacía 4.6 puntos.

A las 22:50, MasterChef Celebrity tocaba picos de 18.1 puntos de rating en Telefe mientras que Mario Pergolini en El Trece con Otro día perdido obtenía 4.3 puntos.

A las 22:59, el reality de cocina lograba otro pico importante de 18.5 puntos de rating para el canal de las pelotas. En El Trece, Otro día perdido se mantenía con 4.5 puntos.

A las 23:12, MasterChef Celebrity tocaba los 16.3 puntos de rating en Telefe. El ciclo de Mario Pergolini en el canal del solcito llegaba a 4.2 puntos.

A las 23:18, MasterChef Celebrity se mantenía con 15.7 puntos de rating en Telefe contra los 4.1 puntos de Otro día perdido en El Trece.

A las 23:43, ya sobre el final del primer programa, MasterChef Celebrity lograba 13.8 puntos de rating en Telefe. En El Trece, Otro día perdido registraba 4.4 puntos.

masterchef celebrity

MasterChef Celebrity: quiénes son los 24 participantes

  • Alex Pelao
  • Andy Chango
  • Cachete Sierra
  • Chino Leunis
  • Claudio “Turco” Husaín
  • Diego “Peque” Schwartzman
  • Emilia Attias
  • Esteban Mirol
  • Eugenia Tobal
  • Evangelina Anderson
  • Ian Lucas
  • Jorge “Roña” Castro
  • Julia Calvo
  • La Joaqui
  • La Reini
  • Luis Ventura
  • Marixa Balli
  • Maxi López
  • Miguel Ángel Rodríguez
  • Momi Giardina
  • Pablo Lescano
  • Sofi Martínez
  • Susana Roccasalvo
  • Valentina Cervantes

Cómo ver MasterChef Celebrity por streaming

Los episodios del certamen se emitirán de forma simultánea por HBO Max. En esta plataforma, todos los programas quedarán disponibles después de su transmisión por televisión.

MasterChef Celebrity ofrecerá, además, una experiencia multiplataforma singular. Por medio de Streams Telefe, se podrá seguir la «Reacción en vivo» con Grego Rossello y Nati Jota, que se emitirá por YouTube y Twitch.

A esta propuesta se suma una novedad: la MLS, MasterChef Liga de Streamers. Por primera vez, creadores de contenido conocidos podrán reaccionar a cada emisión desde sus propios canales, de forma paralela a la reacción de Grego y Nati.

MasterChef Celebrity - Wanda Nara, jurado y participantes

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
MasterChef Celebrity Wanda Nara Telefe

Lo más visto