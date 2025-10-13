Rating: cuánto midió el debut de MasterChef Celebrity con Wanda Nara

A las 22:50, MasterChef Celebrity tocaba picos de 18.1 puntos de rating en Telefe mientras que Mario Pergolini en El Trece con Otro día perdido obtenía 4.3 puntos.

A las 22:59, el reality de cocina lograba otro pico importante de 18.5 puntos de rating para el canal de las pelotas. En El Trece, Otro día perdido se mantenía con 4.5 puntos.

A las 23:12, MasterChef Celebrity tocaba los 16.3 puntos de rating en Telefe. El ciclo de Mario Pergolini en el canal del solcito llegaba a 4.2 puntos.

A las 23:18, MasterChef Celebrity se mantenía con 15.7 puntos de rating en Telefe contra los 4.1 puntos de Otro día perdido en El Trece.

A las 23:43, ya sobre el final del primer programa, MasterChef Celebrity lograba 13.8 puntos de rating en Telefe. En El Trece, Otro día perdido registraba 4.4 puntos.

masterchef celebrity

MasterChef Celebrity: quiénes son los 24 participantes

Alex Pelao

Andy Chango

Cachete Sierra

Chino Leunis

Claudio “Turco” Husaín

Diego “Peque” Schwartzman

Emilia Attias

Esteban Mirol

Eugenia Tobal

Evangelina Anderson

Ian Lucas

Jorge “Roña” Castro

Julia Calvo

La Joaqui

La Reini

Luis Ventura

Marixa Balli

Maxi López

Miguel Ángel Rodríguez

Momi Giardina

Pablo Lescano

Sofi Martínez

Susana Roccasalvo

Valentina Cervantes

Cómo ver MasterChef Celebrity por streaming

Los episodios del certamen se emitirán de forma simultánea por HBO Max. En esta plataforma, todos los programas quedarán disponibles después de su transmisión por televisión.

MasterChef Celebrity ofrecerá, además, una experiencia multiplataforma singular. Por medio de Streams Telefe, se podrá seguir la «Reacción en vivo» con Grego Rossello y Nati Jota, que se emitirá por YouTube y Twitch.

A esta propuesta se suma una novedad: la MLS, MasterChef Liga de Streamers. Por primera vez, creadores de contenido conocidos podrán reaccionar a cada emisión desde sus propios canales, de forma paralela a la reacción de Grego y Nati.