El triste relato de Yanina Latorre sobre el llamado con Elba Marcovecchio por la muerte de Jorge Lanata

"Es un día tremendo, estoy en shock, me cuesta hablar. Hace siete meses que Jorge estaba así y, aunque era lo mejor que le podía pasar a él y a la familia, porque un tipo no merece vivir así, no lo puedo creer", comenzó diciendo la angelita en comunicación con El Observador 107.9.

En tanto, reveló cómo su amiga le comunicó la triste noticia. "Cuando me enteré que me avisó Elbita, no podía seguir. No lo puedo creer. Me puse a ver todo lo que viví con él", dijo con la voz quebrada.

“Nosotras teníamos pautado que si llegaba a pasar algo yo iba a intentar estar con ella y acompañarla. Cuando hoy a la mañana me contó que se estaba empezando a ir, se dio que ya estoy acá. Hablé todo el día”, contó.

Sin embargo, actualmente Yanina se encuentra en Estados Unidos y cerró: "Le dije que la abrazaba y que si necesitaba algo. No le quiero escribir tanto porque no quiero ser pesada. Es un momento de mierda pero en el fondo él no se merecía seguir así internado”.

Así fue la dolorosa aparición de Elba Marcovecchio tras la muerte de Jorge Lanata

Elba Marcovecchio fue la mujer que acompañó a Jorge Lanata en sus últimos años y quien confirmó la triste noticia de su fallecimiento este lunes 30 de diciembre.

El periodista estaba internado hace seis meses en el Hospital Italiano del barrio de Almagro y fue allí donde se vio a la abogada completamente conmocionada y caminando en medio de la prensa para abandonar el lugar.

Con profundo dolor, Elba salió del hospital acompañada por sus dos amigas y colegas que la protegieron de las cámaras y la ayudaron a transitar este momento tan difícil.

Luego de unos minutos aguardando en el estacionamiento del establecimiento, Elba subió a un auto manejando por una de sus amigas y se limitó a confirmar ante la prensa el horario del deceso de Jorge, a las 15:20.

Su esposa estuvo con el día a día desde aquel 14 de junio en que el periodista fue internado, dando declaraciones a la prensa y difundiendo sus partes médicos.