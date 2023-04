El Tucu López habló de la separación de Sabrina Rojas y ella lo desmintió en vivo: "No me manejé bien"

"Estoy triste. Procesando todo esto", afirmó el locutor. "No pasó nada puntal. Es una crisis como tiene cualquier pareja. A veces, las parejas tienen desencuentros. Decidimos que lo mejor era tomar distancia y acomodar las cosas", agregó.

Cuando le consultaron por las versiones de affaire, él minimizó la situación. "Quizás uno no toma dimensión (de la fama). Yo Estaba charlando en un boliche, como puede estar cualquiera de ustedes. No hubo ninguna infidelidad. Estamos separados y es algo reciente. No hay terceros en discordia", detalló.

De todos modos, Sabrina le envió un mensaje a Iavícoli y deslizó que lo que pasó en ese boliche fue el desencadenante de la ruptura. "Me separé ese lunes, después de ese rumor, porque a mis 42 años, no me banco ni el rumor", aseguró la actriz. "No tengo que dibujar nada. Me separé desde el lunes a la mañana, hasta ahí estaba todo bien", enfatizó.

Finalmente, López se mostró más reflexible y dejó la puerta abierta para una reconciliación. "No me manejé bien. Hablé con una chica, pero no pasó nada. Está bien lo que dice Sabri. Yo estoy totalmente enamorado de ella. Creo que se puede revertir esta crisis", sentenció.

Tucu López y Sabrina Rojas

Sabrina Rojas y El Tucu López están separados tras casi dos años de noviazgo

Sabrina Rojas y El Tucu López están separados luego de casi dos años de relación, según confirmaron desde las redes de Socios del espectáculo, el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece.

La periodista Nancy Duré se comunicó con la actriz y conductora para consultarle por los rumores de crisis, que vienen resonando desde hace tiempo. La ex vedette le respondió de forma contundente.

"¿Estás distanciada de El Tucu?", le consultó la panelista de Socios del espectáculo. "Estoy separada, Nancy", confirmó Sabrina, sin dar más detalles de los motivos detrás de la ruptura.

La actriz y el locutor comenzaron su relación en agosto del 2021. Desde el primer momento se mostraron muy enamorados. Hasta hablaron del deseo de tener un hijo. Ahora, sus vidas toman otros rumbos.