Sabrina Rojas y El Tucu López están separados tras casi dos años de noviazgo

"¿Estás distanciada de El Tucu?", le consultó la panelista de Socios del espectáculo. "Estoy separada, Nancy", confirmó Sabrina, sin dar más detalles de los motivos detrás de la ruptura.

La actriz y el locutor comenzaron su relación en agosto del 2021. Desde el primer momento se mostraron muy enamorados. Hasta hablaron del deseo de tener un hijo. Ahora, sus vidas toman otros rumbos.

¿Sabrina Rojas está embarazada? La divertida reacción en vivo del Tucu López

En septiembre, al aire en Es por ahí, el periodista Gustavo Grabia contó que un estudio internacional demostró que tomar té da mayor capacidad de reproducción sexual en los hombres. La noticia generó un debate en el equipo del programa, que derivó en una fuerte confesión del Tucu López.

El conductor reconoció que esa es su infusión favorita y lanzó: "Le quiero hablar a Sabri. Amor mío, yo estoy para ser papá... ¡y tomo mucho tecito! Creo que estamos en condiciones de empezar la búsqueda".

En ese instante, Guido Zaffora reveló un comentario que le hizo a su compañero antes del programa. "Yo le dije que para mí Sabri está embarazada y ellos todavía no lo saben. Te veo feliz", detalló el panelista.

El Tucu negó que estén esperando un bebé, pero remarcó que el deseo de ser padres existe. "No, Sabri no está embarazada. Me da felicidad la ilusión de ser padre. Es algo que está charlando en la pareja", aclaró.

Los productores del programa arrojaron una placa de último momento y un graph que destacaba el textual del conductor: "Estoy para ser papá". "No, paren, paren.... ¡no está embarazada!", reiteró El Tucu, que no podía parar de reír por la situación.