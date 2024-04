El Tucu López hizo una letal declaración sobre su separación de Sabrina Rojas

"Yo le tengo mucho afecto, mucho cariño, como siempre, y siempre le digo que la he pasado muy bien con ella. Pero bueno, no coincidimos en cuestiones y se terminó. Yo estoy bien así”, remarcó el Tucu López.

Sobre su presente sentimental, el actor aclaró: “Estoy bien así, concentrado en mi laburo, soltero, tranquilo, en paz. No tengo ganas de conocer a nadie. No tengo ningún vínculo con nadie. No tengo nada con nadie, no salgo con nadie”.

Sobre los sentimientos que tiene para con su ex Sabrina Rojas, con quien terminó el noviazgo de más de dos años a fines de 2023, fue terminante: “Creo que ya no estoy más enamorado”.

Y en cuanto a los rumores que lo vinculaban a su compañera de trabajo en teatro Haydée Codón, el Tucu López aclaró: “Somos compañeros de laburo. Sólo salimos eventualmente a comer algo con todo el resto del elenco”.

Sabrina Rojas reveló por qué dejó de seguir al Tucu López en Instagram y fue implacable

Tras dos años y medio de novios, a fines de diciembre de 2023 Sabrina Rojas y el Tucu López le pusieron punto final a su relación en los mejores términos e incluso manteniendo un vínculo cercano.

Ahora, a cinco meses de esa ruptura, la actriz y modelo decidió cortar todo tipo de contacto con el locutor, precisamente cuando el también actor de Sinvergüenzas estaría comenzando un nuevo romance Haydée Codón, la vestuarista de la obra teatral en la que luce su torneado físico.

Así las cosas, de visita en Intrusos, América Tv, Sabrina fue clara y directa cuando le consultaron si era cierto que había dejado de seguir al Tucu en Instagram, al tiempo que aprovechó para dispararle una sutil chicana.

“Lo dejaste de seguir al Tucu en Instagram. ¿Por qué?”, fue la contundente pregunta de Pampito, a lo que Rojas no esquivó la situación al disparar: “Porque ya no tenemos vínculo”. En ese momento, fue Laura Ubfal quien acotó filosa que en realidad es porque el Tucu "anda con la vestuarista”.

Lejos de excusarse o fingir una respuesta políticamente correcta, Sabrina Rojas se sinceró al detallar fastidiada: “Ya me da fiaca hablar de él. Basta. Me separé hace 5 meses. No tenemos más nada en común. Cuando no tenés más nada en común, se da vuelta la página”.

“A mí la vida me urge. Yo avanzo, avanzo. Bastante uno tiene que lidiar con el padre (Luciano Castro) de los niños como para seguir lidiando con un ex”, concluyo Sabrina sin vueltas y más directa que nunca.