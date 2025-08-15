A24.com

El sentido mensaje de Dante Ortega a Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi: "Ojalá..."

Tras la condena a Claudio Contardi, Dante Ortega, hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, se volcó a sus redes sociales con un mensaje de apoyo a Julieta Prandi.

15 ago 2025, 14:49
dante ortega y julieta prandi
dante ortega y julieta prandi

Tras conocerse la sentencia judicial que condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado, Dante Ortega, hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, se volcó a sus redes sociales para expresar públicamente su apoyo a Julieta Prandi, quien fue víctima de los hechos por los que se lo juzgó.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el joven -sobrino de Emanuel Ortega, actual pareja de la modelo- compartió un mensaje cargado de sensibilidad y empatía: “Admiración por vos, Julieta Prandi. Ojalá todas las mujeres que pasan por estas situaciones sean escuchadas”.

Luego, la actriz y conductora replicó la historia en su propio perfil y acompañó el gesto con palabras contundentes que reflejan su lucha y compromiso: “Gracias, Dante, yo deseo lo mismo. Justicia para todas”, junto a un emoji de corazón rojo.

prandi mensaje dante ortega

El desgarrador relato del amigo que ayudó a Julieta Prandi a escapar de Claudio Contardi

Sebastián Waizer, íntimo amigo y pieza fundamental en el apoyo que recibió Julieta Prandi para poder salir de la casa que compartía con Claudio Contardi, dio su testimonio detallado en LAM (América TV) sobre cómo se desarrolló ese episodio y qué lo impulsó a involucrarse para asistirla.

La reciente resolución judicial que condenó al empresario a 19 años de cárcel por abuso sexual agravado contra la modelo continúa generando impacto. Personas cercanas, colegas, familiares y amigos están compartiendo sus vivencias para evidenciar el dolor y la situación de desprotección que Prandi enfrentaba durante su relación con Contardi.

"Un alivio en estos días que fueron tan intensos, con un vaivén de emociones. Si bien era de esperar, más que satisfecho con la condena", expresó en una charla con Santiago Riva Roy, periodista del ciclo televisivo.

Al referirse a cómo se enteró de lo que estaba atravesando Julieta y cuál fue su reacción, comentó: "Cuando me enteré de lo que estaba viviendo, fue cuatro meses antes de su exmatrimonio. En ese momento, ni siquiera entra la palabra sufrimiento. Fue más una cuestión de accionar sobre la situación: se sufre, sí, pero se trata de buscar la solución. Yo me paré en ese lugar. La prioridad era sacar a Julieta de ahí. La persona necesita desahogarse, y de mi lado, ver cómo hacer que ella se enganche con lo que propongo".

Luego, sumó más información sobre el instante decisivo en el que Julieta comenzó a liberarse del encierro que padeció durante una década: "Por ejemplo: ‘Vámonos con lo puesto, vemos qué va a pasar, pero vos no podés estar un minuto más en la casa’. No sé si era la mejor carta, pero yo sentí que ella tiró una soga; se le transformó la cara y no lo vio inviable. Le dimos para adelante".

"La rutina que vivía en ese entonces era la de un hogar dominado por el miedo, sin libertad, con un clima helado, completamente controlado por él. Manipulaba sus pensamientos, se metía en su mente. Logró aislarla de su entorno: familia, amistades y compañeros del medio con quienes compartía gran parte de su vida. Era impensado para cualquiera. Cuando se apagaban las luces del estudio, la esperaba ese encierro", concluyó.

