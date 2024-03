La inmediata reacción de Sabrina Rojas ante el duro ataque de Flor Vigna tras separarse de Luciano Castro

En una nota con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, el notero quiso saber cuánto influyeron los problemas que Luciano Castro tenía con su ex Sabrina Rojas en la decisión de separarse, y Flor Vigna fue letal.

“Y, sí, tuvo un montón que ver”, disparó contundente la cantante. Y amplió: “Yo creo que hubo una intención muy grande de que eso pasara. Yo lo intenté todo con Sabri, de verdad, pero me parece que ya está y que realmente había un intención clara del otro lado”.

Lo cierto es que desde las redes sociales no tardó en llegar la rápida reacción de Sabrina Rojas ante estas durísimas declaraciones de la ex del padre de sus dos hijos, Esperanza y Fausto.

"Respiro profundo...", lanzó picante y conteniéndose la actriz en sus historias de Instagram sin hacer mención al tema en particular pero con un claro destinatario que no reveló.

Y más tarde se mostró acompañada de varias amigas en una cena en su casa: "Amigas al rescate, se vinieron a casa a mimarme...", indicó Sabrina.

¿Palito para Flor Vigna su enigmático mensaje en Instagram?

Fue durante los primeros días de febrero pasado cuando Flor Vigna sorprendió anunciando su separación de Luciano Castro, en medio de múltiples reclamos de Sabrina Rojas -ex del actor- por la polémica exposición mediática que tenía la pareja y cómo afectaría a sus dos hijos en común, Fausto y Esperanza.

Así las cosas, Vigna se fue al sur argentino a hacer su duelo donde aprovechó para componer nuevas canciones. Entre ellas, la flamante Puedo solita que acaba de presentar y de la que habló con varios medios en las últimas horas.

“Necesitaba contar lo que me estaba pasando de alguna manera que me hiciera sentir bien. Más allá del dolor, me prometí a mí misma poder con todo, con mi sueño y con mis metas”, confió ante las cámaras de Socios del espectáculo, El Trece.

Al tiempo que sobre su situación sentimental confesó: “En lo personal estoy bien, como cualquier persona después de separarse… Medio que el mundo empezó de nuevo y ahora es uno el dueño de poder resignificarlo. Estoy decidida a darlo todo por mi sueño y por mi música”.

Fue allí cuando el notero quiso saber cuánto influyeron los problemas que Luciano Castro tenía con Sabrina Rojas en la decisión de separarse, y Flor Vigna fue letal.

“Y, sí, tuvo un montón que ver”, disparó contundente. “Yo creo que hubo una intención muy grande de que eso pasara. Yo lo intenté todo con Sabri, de verdad, pero me parece que ya está y que realmente había un intención clara del otro lado”, remarcó directa.

Por último, tras revelar que volvió a hablar con Luciano y que está "todo bien", negó toda chance de reconciliación al deslizar: “A veces uno es débil, sobre todo cuando la relación termina bien, pero nosotros sabemos que el mejor camino para crecer es no estar juntos”.