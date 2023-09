El verdadero motivo por el que Yanina Latorre desprecia a sus suegros

Ahí, la rubia reveló el verdadero motivo por el que no se lleva con ellos. “Porque me hicieron la vida imposible cuando lo conocí. Y soy rencorosa... salvo que me pidan perdón”, afirmó.

Por otro lado, tras la apertura del Bailando 2023, Yanina fue muy crítica con las primeras dos bailarinas que abrieron el programa: Noelia Pompa y Camila Homs. "Te dije que Noelia estuvo bien pero vintage. Y lo de Camila lo dije hoy. Caminó, no hizo nada, eran unas poses divinas, una cara hermosa y nada más. No hubo coreo", había lanzado la semana pasada.

historia yanina latorre ig.jpg

Mimi Alvarado destrozó a Yanina Latorre por opinar de su relación con El Tirri: "Decrépita"

Este domingo, en El debate del Bailando (América TV), Luciano El Tirri estuvo en el piso junto a Denise Dumas y el panel, y su pareja Mimi Alvarado se comunicó desde Santo Domingo (Républica Dominicana) con el estudio.

En un momento de la entrevista estaban hablando sobre los celos y Dumas le consultó a Mimi si El Tirri había madurado. "No sé si por la distancia o hay cosas que se malinterpretan, Luciano está con muchas cosas en la cabeza, son cosas que quedan entre él y yo", dijo Mimi.

Y siguió: "Ustedes arrancaron hablando del tema Yanina (Latorre) que dijo que estábamos separados. Yo no lo voy a hablar en un móvil, yo lo voy a hablar personalmente cuando vaya a la Argentina"

"Porque se están diciendo muchas cosas y no me gustan. Y yo me caracterizo por ser una comunicadora que va de frente. Por eso duré cinco años en Confrontados, porque yo cuando hablo, hablo, pero con pruebas y siempre digo la verdad. Yo no mando fruta ni soy una decrépita que está hablando cosas por hablar", lanzó contra Yanina, quien había dicho que Mimi y el primo de Marcelo Tinelli estaban peleados.

"¿Te pareció que miente Yanina?", le preguntó la conductora. "Que me pareció no, que miente. Yo no soy persona que piense igual al resto. Yo me considero distinta, a Luciano también lo considero muy distinto, y yo creo que por eso estamos juntos. O sea, yo me siento fuera del sistema. Yo no tengo que llevar mi relación como la lleva el resto de la sociedad o como quieren que la lleve. Pero a mí no me gusta cuando la gente dice 'Mimi y Luciano no está juntos, no están juntos porque no se ven'. ¿Qué es eso? Las relaciones se llevan como se pueden y mientras haya amor, cariño y respeto una relación puede subsistir", cerró la dominicana.