El video de Coti Romero acompañada en la cama tras separarse del Conejo Alexis Quiroga

“Hola! Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación, les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros”, precisó Coti Romero.

Y aclaró sobre las causas que los llevaron a separarse: “Cada uno de nosotros tiene proyectos en los que queremos enfocarnos al máximo y creemos que es lo mejor”.

Lo cierto es que en medio del dolor por la reciente separación, la joven sorprendió en las redes al mostrar un video acompañada en la cama por su gatito, quien la acompaña en este triste momento tras el final del noviazgo.

"Alguien está muy mimosa", expresó la correntina en sus historias de Instagram mientras se mostraba recostada con su gato, fiel compañero, que no paraba de darle besos.

coti romero.jpg

Coti Romero afectada por la separación del Conejo

Coti Romero aclaró en otro mensaje además de confirmar su separación que no se habló con nadie en este tiempo y que "no está bien" por el reciente final de relación con el Conejo Alexis Quiroga.

"No se dejen engañar con boludeces, jamás me hablé con nadie, jamás fallé ni mentí, lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas que sanar, una locura tener que salir a aclarar esto", manifestó molesta.

Y dejó en claro que no hablará del tema en los medios: "No voy a dar notas, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora, por favor no insistan, ahora no estoy bien. Agradezco el cariño de la gente y sé que voy a estar bien".