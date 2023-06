El video del conmovedor gesto de Sergio Lapegüe con la enfermera que lo contuvo cuando tuvo Covid

La mujer cumplió 60 años y Sergio se hizo presente de manera sorpresiva en el agasajo que le había preparado sus familiares y amigos.

"Mi enfermera, la que me salvó la vida digo yo", decía Lapegüe minutos antes de hacerse presente en el cumpleaños y fundirse en un eterno abrazo con Delia.

"Delia es una de las enfermeras que arriesgó su vida para salvar la mía y la de muchos durante el COVID. Fue la que me alentaba cuando no podía respirar", comenzó su emotivo en Instagram posteo el periodista.

"La que me daba la mano cuando nadie se me acercaba. Con Delia lloraba, en medio de la soledad. La que me decía, “vos podes, tu familia te espera, no aflojes”. La que hablaba con @bochiok cada día para darle ánimo también", profundizó.

Y remarcó: "Nunca le vi la cara. Siempre todos los que entraban a la sala de terapia intensiva vestidos igual. Tapados por precaución. Con barbijos y anteojos. Como personajes de una historia que jamás olvidaremos".

"Hoy cumple 60 años y le hicieron sus hijas una fiesta sorpresa. Todo merecido. Cuando llamaron sus hijas a Bochi para invitarnos, ni lo dudamos", explicó Sergio Lapegüe muy movilizado.

"Aquí estamos. En ella mi saludo a todas las enfermeras que hacen tanto por nosotros. Gracias de corazón. Gracias Delia por entregar tu alma para salvar vidas!!!! Feliz cumpleaños te quiero!!", finalizó pura emoción.

La emotiva carta de Sergio Lapegüe a su esposa Bochi por los 31 años de casados: "Todo lo..."

A Sergio Lapegüe y su esposa Silvia, conocida popularmente como Bochi, los une una larga historia de amor que comenzó hace más de treinta años.

En este sentido, esta semana el conductor y su esposa, padres de Micaela y Elvis, cumplieron 31 años de casados y él le dedicó un romántico posteo a través de su cuenta de Instagram.

El periodista le escribió una emotiva carta a Bochi en sus redes sociales y la acompañó con una foto de la pareja durante un viaje que hicieron a las Cataratas del Iguazú.

"Hoy cumplimos 31 años de matrimonio. De amor. De compartir. De soñar juntos. De armar una familia, con todo lo que eso implica", comenzó Sergio su sentido mensaje.

"De alegría. De tristeza. La vida misma. Juntos. Contra viento y marea. Superando obstáculos. Riéndonos a carcajadas. Llorando abrazados", agregó.

Y cerró arrobando a su compañera de vida: "Todo. Todo lo bueno de elegirnos cada día. Te amo, siempre!!!".