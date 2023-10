El video del emotivo encuentro de los hijos de Diego Maradona para homenajearlo en su cumpleaños

Incluso, fue el manager del cantante, Fernando Szereszevsky, quien compartió el emotivo video de la presentación y escribió: "Hoy se hizo la presentación de formal del lugar donde descansará D10S por toda la eternidad".

Además, el mismo destacó que la performance estuvo dedicada a sus hijos, y en el video, se puede ver a Dalma conmovida hasta las lágrimas.

Gianinna Maradona y su desesperado posteo a mil días de la muerte de Diego

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años y por la causa quedaron imputadas ocho personas que irán a juicio oral acusados de "homicidio simple con dolo eventual".

En este sentido, al cumplirse mil días de la muerte de su papá, Gianinna Maradona compartió un posteo a flor de piel en su cuenta de Instagram donde remarcó que seguirá adelante en el pedido de Justicia por la muerte del astro del fútbol.

"El tiempo no cura una puta mierda, el tiempo acomoda algunos sentimientos pero el dolor es intransferible. Se transita cómo se puede, batallando con mil frentes abiertos y un pedido de JUSTICIA constante", comenzó Gianinna su mensaje.

gianinna maradona diego maradona 2.png

"Dalma y yo no vamos a parar, no nos van a doblegar. Cada día que pasa es un día menos para volvernos a encontrar, a donde sea que estés ojalá estés tranquilo, con tu hermosa sonrisa dibujada y no exista la tv. No se puede recomponer lo que nunca existió", continuó.

Y remarcó: "1000 días sin poder abrazarte pero igual te llevo conmigo, estás en las risas de tus nietos, en los abrazos con mi hermana, en las caricias de mamá, en cada recuerdo de la hermosa familia de fanáticos que nos dejaste! Te amamos Babu!".

"Te juro que esa banda de mafiosos va a caer y cuando caigan vamos a poder vivir en paz. Hasta que nos volvamos a encontrar te sigo escribiendo desde acá, seguí mandándome señales que me abrazan el alma, me hacen sentirte y me empujan a seguir", expresó la mamá de Benjamín.

Y cerró: "Gracias por ser mi Papá! Te extraño cada día un poco más!".