El video del emotivo homenaje a Mariano Caprarola en La jaula de la moda

“Acá estamos nuevamente. El jueves, el programa no salió al aire, ni tampoco el viernes ni el lunes”, dijo Cabak al comienzo de la emisión. “El jueves estábamos a punto de salir al aire cuando nos enteramos de que había fallecido Mariano. ¿Cómo hacemos el primer programa después de Mariano?”, se preguntó junto a sus compañeros.

“Primero queremos agradecerle a toda la gente que nos escribió por redes sociales, y que nos sigue escribiendo. Yo creo en base a los comentarios que nos llegaban decidimos entre todos hacer este programa como un recuerdo de los mejores momentos de Mariano, que fueron un montón”, agregó el conductor.

“Me parece que algunos son conscientes y otros no lo son de lo que fue Mariano desde que llegó. Divertido, alegre, creativo, poniéndole todo a su equipo de trabajo”, sumó Cabak.

“Creo que lo vamos a recordar como a él le hubiera gustado que lo recordemos”, cerró antes de presentar el emotivo video con los mejores momentos de Caprarola en el programa.

La desgarradora frase de Virginia Gallardo tras la muerte de Mariano Caprarola: "Disfrútenme"

La muerte de Mariano Caprarola a sus 49 años impactó al mundo del espectáculo. El panelista sufría de una compilación renal y era uno de los tantos famosos que denunciaba al medico Aníbal Lotocki tras haberse operado con él.

Frente a esta triste noticia, habló Virgina Gallardo en Socios del Espectáculo, quien también tuvo una mala experiencia con el médico mencionado y se enfrentó a él en la justicia. “Lo tomo con humor porque no me queda otra. Yo digo 'que cerca pegan las balas, disfrútenme'. Que lo digo como chiste pero igual me amarga”, comenzó diciendo en cuanto a su salud.

“No me afecta porque estoy muy bien y me acabo de hacer los chequeos. Tampoco quiero llevar preocupación, mis lágrimas son de bronca e impotencia”, continuó.

En ese sentido, habló puntualmente de la muerte de Mariano y expresó: "Yo no sabía la gravedad de Mariano, el se acercó a mi una noche y fue terrible para los dos. El por primera vez me cuenta que se había operado y todo su proceso. Terminó en una charla larguísima, en ese momento el no lo decía a nadie. Buscamos médicos, nos pasamos contactos”.

“Todo lo que él decía de los dolores, el ciático, el cemento y el plástico, es lo que tengo yo. Todo condice con lo que digo yo, y no podemos ser una conspiración en contra”, sentenció Virginia en cuanto a las denuncias a Lotocki.

“Yo tengo todo y lo voy a tener de por vida con la diferencia de que vivo de mi cuerpo. Cuanto más paralizada estoy es mi salvación. La pandemia y el embarazo fueron la salvación de mi vida”, relató.

“Tengo entendido que para sacar el producto en su totalidad, primero es muy difícil. Y segundo, es cortar el músculo, no queda otra. Es rebanar todo y me parece más terrible aún”, explicó.