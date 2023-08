La furiosa reacción de Luciana Salazar con Aníbal Lotocki tras la muerte de Mariano Caprarola

Mariano Caprarola tuit Luciana Salazar

Horas más tarde, la rubia volvió a pronunciarse en dicha red social. Después de ver un informe de LAM, en el cual Mariano contaba las intervenciones que le había realizado Aníbal Lotocki, y las consecuencias que sus prácticas le habían dejado, la ex vedette explotó indignada.

"Veo la nota que hizo Mariano el Lam y quiero romper todo!", manifestó Luciana, con el dolor a flor de la piel por semejante noticia.

"La sustancia que me colocó es la que usan los odontólogos para fijar piezas dentales. Usan una cantidad mínima. Yo tenía dos litros en los glúteos", advertía el panelista de La jaula de la moda en el programa de Ángel de Brito.

"Por Dios hagan algo con este carnicero! ¿Cuántas víctimas más?", concluyó Luciana en las últimas líneas de su profundo mensaje, un claro grito de Justicia.

La drástica medida que pedirá Fernando Burlando contra Aníbal Lotocki por la muerte de Mariano Caprarola

La muerte de Mariano Caprarola, panelista de La jaula de la moda, dejó en shock a la farándula. El asesor de imagen, de 49 años, estaba internado en Medicus porque tenía problemas renales, consecuencias de las cirugías que le realizó Aníbal Lotocki.

En una nota con Intrusos, el abogado Fernando Burlando, amigo del columnista de Ciudad Magazine, expresó su conmoción por la noticia. "Me enteré por las redes sociales y enseguida le avisé a Barbie (Franco) y a mi hija, María, con quien él siempre fue muy bueno", señaló.

Movilizado por la partida, el letrado destacó las virtudes de Mariano Caprarola. "Era un buen tipo. Amoroso. Buena gente. Una persona generosa al extremo. Siempre pensaba en los demás", remarcó.

En el programa de Flor de la V, Fernando Burlando anticipó que irá a la Justicia para investigar las causas de la muerte del panelista y la responsabilidad de Aníbal Lotocki, quien le había practicado varias cirugías. "Esto tomando conocimiento público lo tendría que tomar un fiscal", advirtió y siguió: "Estos son delitos de acción pública, pero voy a hacer yo la denuncia personalmente".

El abogado reveló que Mariano Caprarola seguía de cerca las denuncias que pesan sobre el polémico médico: "Se preocupaba por lo que le pasaba a Silvina (Luna), a las chicas, y no lo que le pasaba a él. Estaba convencido de que Aníbal Lotocki era culpable de lo que le pasaba a las chicas".

Por último, Burlando mencionó que el panelista de La jaula de la moda no quería involucrarse en un juicio contra el polémico cirujano. "Estaba preocupado por su salud, pero no lo gritaba a los cuatro vientos. Y no, no quería iniciarle acciones legales", concluyó.