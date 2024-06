El video del tremendo cruce entre Furia y La Tora en La noche de los ex Gran Hermano

Todo empezó cuando, en pleno debate, la GH2022 le recordó a Furia sus poco felices palabras dentro de la casa sobre enfermedades como en HIV. "Lo que tiene el afuera es que uno puede pedir disculpas pero no a nuestros compañeros. Ayudaste a mucha gente con enfermedades pero quizás vos, cuando bardeabas también lo hacías con enfermedades", planteó picante Lucila.

La noche de los ex GH con Furia y Martín Ku - captura.jpg

Fue allí cuando Scaglione la interrumpió con una carcajada sarcástica, al grito de "¡Mira la que me quiere tirar esta!". Y si bien Villar le aclaró: "No, no. Te estoy preguntando ya que vos no te querés disculpar con tus compañeros", Furia subió la apuesta y se mantuvo firme retrucando con un "¡No, te agradezco!".

En ese momento, La Tora intentó reformular su consulta, planteándole: "Entonces, te pregunto. A la gente que se sintió muy representada y acompañada por vos o los que no, y se sintieron dolidos ¿No les pedirías una disculpa?". Pero una vez más, Furia salió con los tapones de punta.

"No, para nada porque hicieron una campaña excelente y les salió muy bien. Y lo hicieron simplemente para censurar. Tanto los de tu streaming como mis propios compañeros. Lamentablemente, tienen mucha envidia y van a tener que trabajar en eso porque soy una persona muy exitosa y me va a ir muy bien", sentenció Juliana Furia Scaglione con la omnipotencia que la caracteriza.

"Eso es una opinión personal... Vos va a ser una reina, no tengas dudas de eso", aseguró la panelista intentando bajarle el tono a la discusión. Pero una vez más la entrenadora retrucó con su habitual furia: "No, para nada. No quiero ser una reina. Yo vine a este mundo para motivar y abrir los ojos".

Embed

La aclaración de La Tora Lucila Villar tras la acusación de Furia de haber sido censurada en su streaming

Tras este fuertísimo cruce en La noche de los ex Gran Hermano (Telefe), minutos más tarde Lucila Villar tomó la palabra nuevamente para responder y defenderse de las acusaciones de Furia, quien aseguró haber sido censurada en el programa de stream que conduce la GH2022.

"Dejame aclarar algo. En el stream nunca hicimos campaña censurando a nadie, pero si tenemos nuestras opiniones personales", comenzó argumentando Villar.

Embed

Al tiempo que aclaró tajante: "Acá somos panelistas y no somos fans de Furia como Guercio, Ubfal y Trezeguet", disparando picantísima contra la modelo, la periodista y el ex GH analistas del reality.

Por último, La Tora le dejó en claro a Furia Scaglione el por qué de sus dichos durante el streaming a lo largo del juego: "A todos nos pasó lo mismo y no es personal".