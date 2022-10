El video de la China Suárez y El Polaco con un fuerte gesto al final

La actriz participó del video que se estrenó hace unas horas donde hubo mucho baile, abrazos y un gesto muy particular sobre el final de la novia de Rusherking con su mano: el conocido fuck you.

El tema fue grabado en julio en los estudios Leslie Records y en la letra se demuestra que ella ya no quiere saber nada con él.

“Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte”, finaliza con un contundente gesto a cámara.

Este año, la China Suárez decidió volver a los estudios de grabación y dedicarse también a su otra pasión: el canto. Ya participó de Lo que dicen de mí de Santiago Celli, y luego incursionó en el video Perfecta, de su novio junto a Dread Mar I.

El contundente gesto de Benjamín Vicuña que demuestra que sigue todo mal con la China Suárez

Fue el 20 de octubre de 2021 cuando Benjamín Vicuña anunciaba su ruptura de Eugenia la China Suárez a través de una historia virtual, sorprendiendo a toda la farándula.

Desde ese momento hasta ahora, mucha agua pasó bajo el puente. Pero tal parece que la relación entre ellos, que siempre existirá por los dos hijos en común, sigue tan tirante como hace un año atrás.

Así lo hizo saber Rodrigo Lussich desde Socios del espectáculo, El Trece, al reparar en el detalle de una story del chileno. Lo cierto es que al conocerse las nominaciones de los premios Cóndor de Plata, Terapia Alternativa -la serie que protagonizaron-, Benjamín Vicuña agradeció la terna mencionando a Julieta Cardinali, en lugar de su ex que, junto con él, fue la protagonista.

"La cosa sigue mal y parece que el tiempo no sana nada. Lo que vamos a ver ahora es una demostración de lo mal que están las cosas entre China Suárez y Benjamín Vicuña", comenzó argumentando el periodista uruguayo.

Inmediatamente siguió: "Ellos hicieron una serie que se llama Terapia Alternativa, que se estrenó cuando se estaban separando. La grabaron cuando ya estaba todo mal".

Al tiempo que remarcó el gesto de Vicuña ignorando literalmente a la China Suárez:"Ahora, esta serie tiene una nominación, entonces, Vicuña escribe un mensaje que dice: 'Feliz por la nominación por Elías de Terapia Alternativa como Mejor Actor en los Premios Cóndor de Plata'. Él agradece pero, para agradecer que la serie está nominada, también se puso en una foto con Julieta Cardinali".

Y como para que quede claro, recordó que "Ella no es la protagonista de la serie, era la contrafigura de China porque hacía de su mujer".