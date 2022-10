Un romántico: L-Gante presentó el tema que le dedicó a Wanda Nara y la letra es reveladora

Embed

“No importa la hora porque me prefieres”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Supuestamente una amiga”, “Te lo hago sin palabras”, Y “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, forman parte de la letra del tema, y Estefi Berardi hizo una especial aclaración al respecto.

“Es la canción porque son las frases con las que ellos vienen jugando en las redes, aunque no las querían spoilear, y en un momento Zaira la grabó en una story de Instagram a Wanda, en la que se escuchaba un poquito, y se la ve a ella decirle ‘No grabes, no grabes’”, reveló la angelita, dejando en claro que Wanda y L-Gante están cada vez más cerca de blanquear su romance.

Wanda Nara y L-Gante pasaron la noche juntos y hay fotos del encuentro

La relación de Wanda Nara y L-Gante avanza sobre rieles. Después del encuentro en la casa de ella durante el fin de semana, la mediática y el cantante coincidieron en un restaurante en Costanera Norte.

La rubia llegó al lugar junto a tres acompañantes y, 40 minutos más tarde, arribó el referente de la cumbia 420. Hubo testigos del encuentro que registraron todo y compartieron las imágenes en las redes sociales.

Wanda y L-Gante se sentaron muy juntitos y se los vio abrazados. La botinera y el artista cenaron y se quedaron allí hasta altas horas de las madrugada. Después de la cita, la investigadora de ¿Quién es la máscara? se retiró primero y, al poco tiempo, el intérprete de "Perrito malvado".

La cuenta Gossipeame publicó en Instagram una foto de ambos en Costanera. El periodista Damián Rojo también compartió una imagen del romántico encuentro.