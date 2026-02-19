Las fotos del especial y emocionante primer día de clases de Anita, la hija de Pampita y Moritán

La niña lució el uniforme del colegio con pollera azul, chomba blanca y el escudo del establecimiento privado en lo que es el comienzo de una nueva y linda etapa de la infancia.

"Primer día de clases", expresó emocionado Roberto García Moritán desde sus historias de Instagram con una postal junto a su hija a pura sonrisa sobre el frente del colegio y acompañándola en el importane primer día de clases.

En cuanto al presente sentimental de Pampita y Moritán, la modelo continúa afianzando su romance con el empresario Martín Pepa mientras que Moritán se separó a fines de 2025 de Priscila Crivocapich tras siete meses de relación.

roberto garcia moritan primer dia de clases de su hija anita

roberto garcia moritan primer dia de clases de su hija anita 2

Roberto García Moritán dio detalles del contrato prenupcial con Pampita

Roberto García Moritán dio detalles en el programa Polémica en el bar (América Tv) sobre el acuerdo legal que selló su matrimonio con la Pampita.

Silvina Escudero fue directa con la consulta sobre la existencia del contrato prenupcial con la modelo y ahí el empresario no anduvo con vueltas.

"Firmé el prenupcial", admitió el economista, lo que validó las versiones periodísticas que circularon desde el inicio de la relación en el año 2019. Moritán explicó además que la separación legal resultó un proceso sencillo debido a este acuerdo previo.

En ese sentido aseguró que el divorcio fue "medio exprés", gracias a la previsión que ambos tomaron antes de pasar por el registro civil. "Y eso soluciona y resuelve la incomodidad", observó Escudero.

"¿No te hizo participar de nada? ¿Te dejó afuera?", le preguntó sin vueltas Chiche Gelblung. En ese momento, Luis Ventura irrumpió para rescatar del aprieto al ex marido de Pampita. "No le cagues la vida. Él tiene la mente limpia y vos le querés meter la ficha", intervino el presidente de APTRA.

El empresario reconoció que la iniciativa surgió por parte de la modelo en los meses previos a la boda. "Lo conversamos y me pareció una buena idea", señaló de manera tranquila sobre la propuesta de su ex esposa.

Así el empresairo dejó en claro que aceptó la condición de Carolina Ardohain para resguardar el patrimonio personal de cada uno y que quede todo claro antes de dar ese paso que luego terminó en separación años más tarde.