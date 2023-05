El video de la furia de Ulises Bueno en medio del show despedida: "¿A quién carajo...?"

Todo comenzó cuando el intérprete terminó una de sus canciones y ahí sorprendió a su público con un tremendo mensaje, visiblemente molesto por alguna situación.

Embed

“¿A quién carajo le molesto que tanto me va a torturar? ¿Quién mierda se cree? Que se ponga los guantes y venga que lo espero acá loco. Me tienen re podrido que me caguen la vida. ¿Dónde mierda está? Fantasma”, lanzó enojadísimo el cantante.

Y siguió: “Loco, estoy despidiéndome y pasan cosas insólitas acá arriba del escenario. Loco, no sé qué más quieren de mi vida. ¿Qué más quieren loco?".

"Yo quiero el apoyo de todos ustedes. Arriba las palmitas y escuchen bien, la pu... que los parió, esto es el cuarteto. ¿Se entiende? ¡Vamos!”, cerró de manera categórica Ulises Bueno y siguió adelante con la función.

ulises bueno.jpg

El comunicado donde Ulises Bueno anunciaba su retiro de los escenarios

"Luego de 23 años en la música, les informamos que Ulises Bueno se alejará de los escenarios sin fecha de retorno para priorizar su salud", comenzó el comunicado de Ulises Bueno donde anunciaba su retiro de los escenarios.

"Las fechas pactadas y ya programadas se cumplirán como fueron acordadas. Siendo su última presentación el 13 de mayo en Córcoba capital. Desde ya les llevamos tranquilidad a todos y los esperamos el sábado en la última Plaza de la Música", cerraron desde las redes de Ulises, donde recibió el incansable apoyo de todos sus seguidores, a la espera de su pronta recuperación.

“Fuerzas uli, cuídate para que te podamos ver de nuevo, te vamos a extrañar pero primero es la salud, sos un guerrero de la vida así que vos podes rey”, “Recupérate, Uli, sos joven. Ya vendrán más bailes!!! Te esperamos que Dios te acompañe siempre!!!”, “Se me rompe el corazón, pero te esperamos siempre! A cuidarse”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.