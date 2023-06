El video de la lujosa mansión donde vive Aníbal Lotocki

La casa, de grandes dimensiones, ocupa varios metros de la cuadra y tiene rejas negras, dos pisos y columnas. Además, tiene estatuas en el techo, estilo góticas.

“Ahí está la casa, mirá. La encontramos porque los vecinos lo denunciaban y me decían ‘andate a la casa’ cuando me vieron. Y están las empleadas adentro, que van y vienen”, dijo la periodista Sandra Borghi.

Y acotó: “Charlé con una de las empleadas... Me acerqué con cuidado, porque dije ‘bueno, es Olivos, semejante casa por ahí me vienen a sacar’. No, no, no señores. De ninguna manera, el tipo está muy liviano. Es un palacete muy divino”.

Embed

Nelson Castro reconoció lo que más le impactó de la actitud de Aníbal Lotocki al verlo cara a cara

Aníbal Lotocki reapareció nuevamente en televisión en medio del delicado estado de salud de Silvina Luna, internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano y por quienes sus familiares y allegados solicitaron dadores de sangre.

En diálogo con Intrusos, América Tv, Nelson Castro hizo su análisis luego de entrevistar a Lotocki en Telenoche y dio su opinión desde sus conocimientos como médico.

"Es nuestro trabajo, fue una discusión médica más de un tema tan doloroso y penoso. Dominique le pudo dar el aspecto humano y permitir que lo técnico fuera una parte más del reportaje para no entrar en un ateneo médico que hubiera perdido el interés de la gente", precisó Castro.

Embed

Sobre la "frialdad" que expuso el cirujano en la entrevista, el conductor explicó: "Los médicos podemos cometer errores después está la actitud de acompañar al paciente y para mí fue impactante ver esa actitud de distancia".

"Uno cuando comete un error dice: bueno, voy a estar al lado tuyo. Nadie quiere dañar a un paciente pero cuando lo daña se hace cargo y eso faltó en su actitud de ayer, una falta de culpa que es muy propia de un carácter psicopático, quien comete un mal y no asume la culpa tiene esta característica", enfatizó Nelson Castro.

Y resaltó: "A mí no me resultó creíble cuando dijo: yo les informé de todas las posibles reacciones. Eso no me resultó creíble y por eso insistí bastante. Y Silvina Luna dice: a mí no me informó nada".