Aníbal Lotocki contó qué le pidió Silvina Luna cuando fue a su consultorio

“Si yo voy a su consultorio y le digo mire doctor, me gustaría verme mejor. ¿A qué fue Silvina Luna?¿ Qué fue a pedirle a usted?”, planteó la conductora del noticiero Dominique Metzger. “Bueno, a ver, Silvina Luna vino a hacerse lo que se hizo, vino a hacerse un aumento de glúteos, para mejorarse la performance de su silueta”, contestó Lotocki.

“Ella se lo pidió directamente, no le dijo usted para verte mejor yo te haría esto. Que muchas veces también hacen los médicos” repreguntó entonces Metzger, a lo que Lotocki explicó: “Sí, en realidad vienen los pacientes y te dicen me quiero hacer tal cosa o tal otra, o recomiéndeme usted qué me sugiere, si esto hay que estirarlo, hay que estirar, si hay que achicar, hay que agrandar. Y vos le podes sugerir al paciente, después el paciente elige o no elige”.

Así, Dominique intentó analizar las palabras del médico y volvió a preguntar: “O sea que ella fue sabiendo lo que quería, ella fue pidiéndole esto”, obteniendo como respuesta un frío y tajante “Sí. ¿Por qué duda, tenemos alguna duda?”.

Este miércoles, en LAM (América TV), Ángel de Brito contó nuevos detalles sobre el delicado estado salud de Silvina Luna, tras haber sido internada en terapia intensiva por sus problemas renales.

"No hay noticias alentadoras hasta el momento. Silvina Luna cumplió 43 años el miércoles pasado y ya estaba sedada. Hace diez días que está atravesando esta situación. La noticia se mantuvo muy guardada por el Hospital Italiano hasta que muchos empezaron a alertar porque Silvina había desaparecido de los lugares frecuentes", comenzó diciendo el conductor del ciclo.

"Bajó mucho de peso en estos últimos días. Está pesando 40 kilos. Están evaluando hacerle una traqueostomía. Ya conté ayer que estaba sedada, intubada, en coma farmacológico, porque lo que tiene es una falla multiorgánica, que se produce muchas veces en este tipo de cuadros", detalló.

"Hay mucho detalles que son horribles, pero empezó con una falla renal y luego se agregó una falla respiratoria, por eso pasó a terapia intensiva. Le hicieron una resonancia en el cerebro y le dio bien, por suerte, ese fue un dato bueno dentro del cuadro complicado. Sospechaban al principio una posible meningitis o una encefalitis, algo similar, porque estaba muy inflamada del cerebro, pero por suerte eso está descartado", explicó el periodista.

"Le hicieron también una punción lumbar, son todas cosas que suenan muy fuertes, lo son, pero comunes de este tipo de cuadros. Acá, lo que sorprende todo es el origen", agregó Ángel. Hay que recordar que los problemas renales de la ex Gran Hermano son consecuencia de las cirugías estéticas que le realizó el polémico doctor Aníbal Lotocki.

"Lo que dicen los médicos es que es un cuadro muy difícil de tratar y de estabilizar. Primero tienen que encontrar el tratamiento para esa bacteria para luego poder hacer el trasplante sin ningún tipo de problemas. Tuvo un shock séptico, que es una infección generalizada, y obviamente requirió la asistencia mecánica de las máquinas para poder continuar viviendo de la mejor manera posible. Venía con fiebre hace varios días", relató el conductor.

Por último, contó que Silvina está acompañada por su hermano, es la única familia que tiene la modelo, y cuatro amigos. "Por este cuadro que estoy contando es que no hay partes médicos oficiales. La familia y los amigos, por ahora, prefieren no hacer declaraciones, obviamente porque están enfocados en la salud de Silvina", cerró de Brito.