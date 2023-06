La feroz pelea en vivo entre Maju Lozano y la abogada de Aníbal Lotocki

Ahí, la abogada del médico la paró en seco y le respondió: “Disculpame, Maju. ¿Podemos decir ‘este señor’ en vez de ‘este tipo’? Todo esto está despertando una violencia en las redes sociales”.

“Lotocki lleva dos días recibiendo amenazas de muerte, gente que lo quiere matar, que lo quieren linchar en la casa”, reveló la letrada sobre su defendido, quien está acusado de mala praxis. “A mí me parece espantoso esto que está ocurriendo, realmente. Lotocki está siendo juzgado por todas las cuestiones que se le imputan”, dijo Lombardo.

Acto seguido, intervino Tatiana Schapiro: “No, perdón. Lotocki fue condenado”. “Él apela, pero ya hubo un juicio en primera instancia. Usted lo quiere llamar ‘señor’, entonces llamémoslo también ‘señor condenado’, condenado en primera instancia por lesiones graves y también está siendo juzgado por homicidio simple”, disparó la panelista del programa.

Maju Lozano echó de su programa a Ulises Jaitt tras el tenso cruce con Tatiana Schapiro

Este lunes, en Todas las tardes (El Nueve), se vivió un momento muy incómodo cuando la conductora Maju Lozano echó del aire a Ulises Jaitt.

Después de que se recuperara información que había en la tablet de la fallecida Natacha Jaitt, Ulises, su hermano, y Aliza Damiani, su madre, estuvieron como invitados en el ciclo. Ulises aseguró que nadie en la fiscalía se acercó a darles las condolencias. En ese momento, la panelista Tatiana Schapiro le dijo: "Vos pretendés, sin defender a la fiscalía, que se acerquen a empatizar con ustedes cuando venís defenestrándolos hace años en televisión".

Enojadísimo, Ulises lanzó: "Perdoname, es la realidad. ¿Te mandó la fiscalía a defenderlos? Te veo con una intención rara que no me gusta. Pará... capaz que te mandó (Jorge) Rial". "Sos un desubicado", le dijo Schapiro. "Yo no soy un desubicado, y vos defendés a la Justicia. Yo descubro todo lo que mal que se hizo en este tiempo. Si no empatizás con Natacha, que es una mujer como vos... Si este tema no se trata con respeto, nos levantamos y nos vamos. Si me faltan el respeto me voy", advirtió.

"Vos tampoco faltes el respeto", expresó la panelista. "¿Yo falté el respeto? ¿En qué momento? Entonces me retiro... Escuchame, vamos...", le dijo Ulises a su madre.

Y volvió a repetir Ulises: "No, capaz que te mandó Rial". Ahí intervino Lozano y le dijo: "Ahí no, pará Uli... ¿En algún momento tuviste un problema con nosotros?". "No, yo soy víctima de la Justicia que se tragó a mi hermana. Entonces, si te mandaron data o Rial, que es enemigo de Natacha... Si va a ser así ya está... A mí se me trata con respeto. Vos tenés que tener empatía conmigo", le respondió.

"Siempre se te trató super bien. El único que está siendo maltratador sos vos. Sacás un tema que no tiene nada que ver con nada. Hasta tu mamá te está diciendo que te calmes", explicó Maju. Le preguntó si podían continuar con la nota y Ulises dijo: "Si me pide disculpas sí". "¿Yo tengo que soportar que me ofendan en mi programa? Fuiste un maleducado conmigo. ¿Me puedo retirar? No quiero participar de esto. ¡Gracias!", expresó Schapiro. "Saludos a Rial. Ahora entiendo de dónde viene todo", disparó Ulises mientras Tatiana abandonaba el programa.

Maju volvió a intervenir y dijo: "Sabés lo bien que me caés. Hemos seguido la causa de la muerte de tu hermana, siempre con respeto. Pero que vengas acá a faltar el respeto. Bueno, gracias Uli. Andá".

Ante la incómoda situación, la conductora afirmó: "Evidentemente no nos podemos poner de acuerdo. Estoy re contra nerviosa, yo no me manejó así. Lo único que a decir es que Ulises siempre tuvo el respeto en este programa. Te dejé decir todo lo que lo querías decir. Eso por un lado. Ahora no voy a permitir que maltrate a nadie de las personas que trabaja en mi programa, y por eso se va. Mucho menos a Tatiana. Ahora, que venga a una persona de afuera a insultar a una compañera y amiga... y se dé el lujo de sacar temas de otros lados... Sin ningún tipo de explicación. El cu... lo tenés que tener muy limpio para decir cosas feas de alguien".

"Yo no hago show, no vivo de la cama ajena, no me interesa maltratar, no sé ese show... Ahora, no voy a permitir que alguien a quien siempre se lo trató con respeto venga a faltar el respeto a una compañera de trabajo y amiga", concluyó Maju.