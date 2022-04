El video de las Trillizas de Oro en el que hablan de la salud de Corchito, el hijo de María Emilia

Tras el accidente su mamá viajó a Miami para estar junto con él y apoyar a Isabel Strom, la esposa y madre de los dos hijos del polista. La familia vivió momentos de mucha tensión, Corchito se contagió de un virus intrahospitalario que complicó su situación y debieron hacerle una traqueotomía. Por esto además debieron frenar algunas operaciones programadas.

Corchito fue mejorando en las últimas horas, se descomprimió la presión de su cabeza y el joven habría vuelto a respirar por su cuenta. Pero aún falta mucho, incluso la familia decidió internarlo en una clínica en Atlanta para su recuperación. Para eso ya comenzaron a juntar fondos, pues se necesitan unos 800 mil dólares.

Las trillizas volvieron a juntarse en Miami: hace unos días viajó María Laura y en las últimas horas llegó María Eugenia para acompañar a su hermana “el tercio”, como se dicen ellas con cariño. En un video que publicaron juntas, contaron que también las acompaña su madre, la abuela del joven.

“Corchito despacito está mejorando”, contó María Emilia. “Fuerza Corchito que esto recién empieza. Sigan rezando por favor”, sumaron las tres juntas frente a cámara.

Embed

La cifra millonaria que necesita el hijo de la Trilliza de Oro para su recuperación

Clemente “Corchito” Zavaleta, el hijo de María Emilia, una de las Trillizas de Oro, está internado hace más de un mes en una clínica de Miami tras haberse caído de una caballo en pleno partido de polo.

El joven sufrió fractura de cráneo y varias lesiones como fracturas de costillas y una perforación de un pulmón, lo llevaron a estar varios días en terapia intensiva. Incluso, ese tiempo hizo que contrajera un virus intrahospitalario. Pero, se supo que en las últimas horas, tras una traqueotomía, se estabilizó y pasó a una sala intermedia.

Lo siguiente se supo es que lo llevarán a una clínica de rehabilitación en Atlanta para comenzar con la recuperación física. Pero todo eso tiene un elevado costo por lo que la comunidad del polo comenzó a ayudar con la coleta para llegar a los 800 mil dólares necesarios.

Desde las redes sociales de Polo Line Tv, comenzaron una campaña en Gofundme para lograr el objetivo. Hasta el momento ya fueron 42 personas las sumaron su apoyo, alcanzando los 24.505 dólares.

"Donate to help Clemente Zavaleta", Dona para ayudar a Clemente Zavaleta, es el título de la campaña para ayudar al joven de 36 años: "Estamos pidiendo a nuestros amigos de todo el mundo que ayuden a recaudar fondos para Clemente " Corchito " Zavaleta. Clemente sufrió un terrible accidente mientras jugaba al polo. En un esfuerzo por ayudar a Clemente y su familia a aliviar parte del estrés durante este momento difícil, le pedimos a la comunidad del polo que se una y done lo que pueda para ayudar con las facturas médicas y otros gastos que los Zavaleta puedan enfrentar durante estos tiempos", expresa el comunicado.