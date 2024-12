El video de Marixa Balli en su local que puso a todos en alerta

Embed

En la grabación se observa un presunto hecho delictivo. En las imágenes ser ve a un hombre guardándose un teléfono celular ajeno en su bolsillo, camuflándose entre la gente. Marixa se detienen en la gran cantidad de gente en el local y no advierte esa situación.

El video no tardó en hacerse viral y generar preocupación entre los usuarios en las redes sociales. Es conocido que en las grandes zonas comerciales esta modalidad de robo es bastante frecuente. Los delincuentes aprovechan las distracción para el hurto.

Marixa Balli expuso a L-Gante y reveló el mal momento que la hizo pasar

Días atrás, Wanda Nara y L-Gante decidieron alejarse de los conflictos y se fueron a Europa para disfrutar de unos días de descanso en pareja.

En este contexto, mientras en LAM (América) comentaban sus vacaciones, la angelita Marixa Balli decidió mencionar una incómoda situación que vivió con el cantante de forma reciente.

“El otro día cuando yo salgo, él venía a cantar a una fiesta, y cuando vuelvo veo la camioneta, me di cuenta que era la camioneta de Elián porque es súper conocida, me siento y veo que no va a salir”, comenzó contando.

Acto seguido, contó que recibió ayuda de unos empleados de un kiosco de la cuadra pero que era imposible contactar al cantante. "No había forma, decían que no lo podían interrumpir, que está en un lugar que no podían pasar. Estuve una hora diez”, detalló.

Por último, comentó que todo se resolvió de la manera menos pensada y cerró: “Entre al canal, le dije al policía por favor ayúdame que me voy a quedar acá a dormir. Sale el policía, y en eso cruza L-Gante a correrlo él. ¿No tiene tantos asistentes que cruzó él a sacar la camioneta?”.