Marixa Balli expuso a L-Gante y reveló el mal momento que la hizo pasar

“El otro día cuando yo salgo, él venía a cantar a una fiesta, y cuando vuelvo veo la camioneta, me di cuenta que era la camioneta de Elián porque es súper conocida, me siento y veo que no va a salir”, comenzó contando.

Acto seguido, contó que recibió ayuda de unos empleados de un kiosco de la cuadra pero que era imposible contactar al cantante. "No había forma, decían que no lo podían interrumpir, que está en un lugar que no podían pasar. Estuve una hora diez”, detalló.

Por último, comentó que todo se resolvió de la manera menos pensada y cerró: “Entre al canal, le dije al policía por favor ayúdame que me voy a quedar acá a dormir. Sale el policía, y en eso cruza L-Gante a correrlo él. ¿No tiene tantos asistentes que cruzó él a sacar la camioneta?”.

El primer y especial lugar que visitaron Wanda Nara y L-Gante en Roma: las fotos

Wanda Nara y L-Gante están a pleno viviendo su romance y luego de celebrar el cumpleaños número 38 de la conductora con una gran reunión con amigos viajaron juntos a Europa.

El motivo del viaje se debió a que Wanda llevó a los tres hijos que tiene con el ex futbolista Maxi López para que pasen las fiestas con su padre, que vive en Suiza.

Lo cierto es que Wanda y L-Gante disfrutan además de la recorrida por distintos lugares europeos y desde sus cuentas en Instagram compartieron fotos desde Roma, Italia.

Allí aprovecharon para visitar el sagrado Vaticano y mostraron toda la arquitectura histórica del lugar tanto de noche como de día.

Además, Elian Valenzuela se mostró relajado tomando un trago con una vista aérea privilegiada del lugar donde se encuentran alojados mientras que la mediática mostró el rico plato de pastas italianas que disfrutó.

En medio de la tensión judicial con su ex Mauro Icardi, Wanda Nara se tomó unos días de descanso y relax en Europa con su novio.

