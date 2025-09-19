Cómo es la ensalada "Ámbar", el plato vegano preferido de Juana Viale y su hija

Así las cosas, es habitual verlas compartir en el mundo virtual sus preparaciones que pueden desde unas ricas pastas caseras hasta budines y ensaladas frescas, que comparten en familia.

Lo cierto es que entre sus receta más likeadas está la ensalada "Ámbar", nombrada así en honor justamente a su primogénita, que al igual que ella es vegana. Y fue durante unos los regresos de la joven de París, donde estudia cine, cuando participaron de clases de cocina plant based en Estudio Crudo, del chef Máximo Cabrera donde la crearon.

Pimientos rojos, verdes y amarillos, lechuga, champiñones, palta y apio, brócoli al vapor, repollo, zanahoria rallada y cebolla morada, son los ingredientes tan frescos como coloridos que componen el plato preferido de la conductora de Almorzando con Juana (El Trece) y la mayor de sus hijas, quien la preparó durante una transmisión en vivo desde sus redes sociales.

Claro que además de esta propuesta, Viale suele probar otras combinaciones mezclando vegetales crudos y cocidos con cereales y legumbres: tomates, pimientos y cebollas en tiras finas sobre lechugas variadas, palta y quinoa cocida; o rúcula, zanahoria y repollo rallados con champiñones en láminas, lentejas cocidas y aderezo de mayonesa de palta.

Juana Viale cocinando

Qué dijo Luciano Cáceres sobre los rumores de romance con Juana Viale

Luciano Cáceres se mostró sincero y reflexivo en una reciente charla radial donde repasó aspectos de su trayectoria artística y también respondió sin vueltas a preguntas sobre su vida privada. El actor fue invitado al ciclo Sola en los bares (Radio Conexión Abierta), espacio en el que habló de su presente profesional y del vínculo que mantiene con Juana Viale, con quien compartió diversos proyectos en los últimos años.

La entrevista giró en torno a Subacuática, una puesta experimental que Cáceres codirige y que transcurre íntegramente en una pileta de natación del club Estrella de Maldonado, donde cada domingo sorprende con su originalidad. En esa obra participó Juana durante tres meses, lo que alimentó las versiones sobre una supuesta relación más allá de lo laboral.

La conductora Karim González no esquivó el tema y lo consultó directamente por esos rumores. Cáceres, con tranquilidad, contestó: “Gran compañera. Hicimos un montón de cosas juntos”, dijo, destacando el vínculo artístico que los une.

Luciano Cáceres y Juana Viale

Frente a la repregunta de la periodista —“¿Nunca hubo un amorío ahí?”—, el actor fue claro: “Es que no todo tiene que pasar por ahí. Uno puede ser amigo y hacer cosas juntos”. Y subrayó que esa afinidad profesional es la clave que les permite continuar colaborando. “Vamos a hacer algo nuevo el año que viene”, adelantó con entusiasmo.

En otro tramo de la entrevista, Cáceres se refirió a cómo algunos intérpretes eligen exponer su intimidad para obtener beneficios mediáticos. “Siento que hay muchos colegas que lo pueden hacer muy bien e incluso sacan beneficio de su vida privada, hasta le pueden poner un precio: ‘te cobro tanto’. Yo no lo sé hacer”, aseguró.

Antes de cerrar, dejó una reflexión personal sobre sus prioridades: “A mí me gusta actuar y quiero que lo público sea mi oficio. Después, mi casa, mis afectos, mis cosas buenas y malas. Todos sufrimos, todos padecemos, todos tenemos momentos difíciles, y eso hay que cuidarlo mucho. Es fundamental. Es como si vos abrieras tu casa: en la mía no entra cualquiera, solo mis amigos y mi familia. Son esas energías en las que creo”.