El video de una supuesta novia de Marcos que lo podría perjudicar en la final de Gran Hermano 2022

Embed

Una joven de nombre Valentina publicó en su cuenta de TikTok un material que causó gran repercusión en las redes: "Estar casada con Marcos de GH", describió la joven en el video, donde está ella de rodillas frente al Primo en un boliche, como si estuviera pidiéndole matrimonio.

Si bien podría tratarse de una broma con el salteño, el video tomó mucha repercusión desde la virtualidad y se volvió viral, ya que poco se sabe en realidad de la vida sentimental del Primo.

Lo cierto es que este lunes será la gran final del programa y entre Marcos, Nacho y Julieta saldrá el gran ganador de Gran Hermano 2022, reality que también tuvo mucho rebote en el afuera.

marcos gh.jpg

La confesión del papá de Marcos a horas de la final de Gran Hermano 2022: "Es complicada porque..."

Desde el inicio de Gran Hermano 2022 que Marcos Ginocchio logró ganarse el cariño de la gente. Ahora, él es uno de los grandes candidatos a ganar el exitoso reality de Telefe. Es por eso que su padre habló sobre su hijo y mencionó por qué cree que debe ser quien gane.

Cada vez que a Marcos le tocó pasar por la placa de nominados de Gran Hermano, el público decidió sacarlo primero. La percepción de la gente para con él no cambió en ningún momento gracias a su comportamiento correcto y por el hecho de demostrar que es una buena persona.

En diálogo con PrimiciasYa, el papá de Marcos, José, habló sobre su forma de ser: "La gente que lo critica porque decían que juega mal, que haga más cosas, que es una planta y en realidad lo más difícil es convivir con 18 personas con distintos talentos, con sus virtudes y defectos. Y bueno tratar de estar ahí y armar una sana convivencia, y compartir y respetar la forma de ser de cada uno, pero también tratar de poner en posición lo que cada uno vale en su interior".

"A mí me sorprende muchísimo las personas que me llaman, que consiguen mi número, primero me siento sorprendidísimo porque esto para nosotros es normal, pero veo que no lo es para el resto de las personas y es como que el público trata de identificarse con los valores de Marcos pretendiendo que esto venga a ser un cambio de vida acá en la sociedad, Me siento súper orgulloso y me siento participe de esto, orgulloso como papá y como persona y ojalá que esto pueda servir para las personas, los jóvenes, las mamás, los papás, los abuelos y sobre todo para la gente joven que se va del país y no encuentra un lugar acá", remarcó José.

Y al ser consultado sobre si Marcos puede ser el gran ganador de GH, comentó: "Sí, yo creo sí. Pero bueno es complicada la final porque todos tienen mucho potencial y lo decidirá la gente, la gente es la que decide y la que vota, la que queria darle una mano y apoyarlo. Siempre nosotros tenemos la esperanza puesta en que pueda salir triunfador de este Gran Hermano, veremos qué pasa este lunes".