El video y foto de Matilda Blanco en silla de ruedas tras un impactante accidente: qué le pasó

"Saliendo del sanatorio Los Arcos con la pata al hombro", expresaba Matilda con la imagen donde se la ve ya en la silla de ruedas a punto de realizarse los estudios médicos con mucha preocupación.

Lo cierto es que luego en un video explicó cómo fue el accidente que sufrió al intentar salir de su casa y caer al piso luego de tocar con su pie una botella que la desestabilizó.

"Salí de casa porque iba a entrenar y cada tanto en mi casa se sientan a tomar algo en la puerta y siempre hay una botella. Hoy no miré, piso la botella y se me da vuelta el tobillo”, precisó.

Y agregó: "Acá estoy, en los Arcos, así que crucen los dedos para que no sea una quebradura, para que esté todo bien, que por lo menos sea un esguince".

Luego de realizarse los estudios, Matilda Blanco confirmó que afortunadamente se trató de un fuete esguince de tobillo y no hay fractura.

"No me quebré! Me vi la planta del pie mejor dicho! Ya estaba dopada. Es un flor de esguince pero falta resonancia para cuando baje la hinchazón", cerró ya más aliviada.

Kate Rodríguez a Matilda Blanco: "Que me trates de chorra..."

En el reality El hotel de los famosos, El Trece, se dio rl todos contra todos y ahí salieron algunos trapitos al sol de la convivencia entre Kate Rodríguez y Matilda Blanco.

“Creo que hay formas de decir las cosas. Como cuando yo estaba haciendo las camas y me hicieron el chiste de ‘no me toques mis cosas’ haciendo así, que significa ‘chorro", dijo la panameña sin vueltas.

“Que me trates de chorra, no me gusta, por lo que mi voto es para Matilda Blanco”, señaló Kate Rodríguez.

“Eso no pasó. No pasó porque, de hecho, no estabas. Tu testigo te mintió. Estoy contenta porque me parece que esta noche voy a hablar mucho”, se defendió la asesora de imagen.

“Yo estaba haciendo las camas con Militta. Si ella quiere confirmarlo o no, es decisión de ella”, retrucó la morocha, indican que tenía como testigo a Militta Bora. Y Matilda explicó: “Y porque yo le dije ‘mechera’, jamás fue mi pensamiento. Yo hablé en general".