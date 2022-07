Matilda Blanco, sobre uno de sus ex compañeros de El hotel de los famosos: "Me dejó un sabor amargo"

"Hice un montón de cosas. Ahora tenía ganas de hacer algo distinto", mencionó al referirse a El mundo de Hansel y Gretel, el espectáculo que protagoniza junto a Bauti Lena, Juana Repetto, Fernando Lupiz y Nara Ferragut, en el teatro Picadilly, de lunes a viernes a las 16:30 hs.

Matilda recordó que fue el director de la obra, Diego Rinaldi, quien le propuso interpretar a la bruja malvada del maravilloso cuento. "Me llama Diego y me dice 'tengo una propuesta para hacerte, es un infantil, un protagónico, me gustaría que leas el guion'. Yo tenía muchas ganas de probarme como actriz y empezar a ver cómo me sentía en ese rol. El libro es muy lindo. Lo leí y le escribí a Diego para decirle que quería hacerla", detalló.

hansel.jpg

El espectáculo es una reversión de la fábula de los hermanos Grimm. "Todo el mundo conocer el cuento tradicional. Acá no es así. Hay una bruja vegana... que no busca comida para ella sino para alimentar a unos cuervitos que viven con ella. Lo más importante es que la obra tiene un mensaje sobre la unión y el amor", sostuvo.

Por último, Matilda remarcó que, con este desafío, logró descubrir una vocación por el teatro. "Cuando me llamaron decía: '¿lo hago o no lo hago?'. Y la verdad es que estoy feliz por haber aceptado. Estamos muy contentos, haciendo reír a grandes y chicos", sentenció.

image.png

Matilda Blanco y su paso por El hotel de los famosos

A mediados de mayo, Matilda Blanco fue una de las figuras de la primera temporada de El hotel de los famosos (El Trece). La asesora de imagen entró en el reality junto a Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galván, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Kate Rodríguez y Melody Luz.

Pese a las peleas, los escándalos y los debates que se generaron en las redes, Matilda asegura que el programa le permitió mostrar otra faceta de su personalidad. "Me gustó la experiencia. En mí caso, fue una oportunidad para que me vieran de otra manera. Pude romper con mi personaje de crítica de moda", explicó.

Matilda Blanco recuerda su paso por El hotel de los famosos

Con respecto a los cuestionamientos que tuvieron que enfrentar algunos de sus ex compañeros tras su paso por el reality, la experta en moda manifestó: "No se puede borrar con el codo lo que escribiste con la mano. No pusieron palabras en nuestra boca que no dijimos. Lo que se vio, sucedió. Si uno se pasa, puede pedir disculpas".

En ese sentido, Matilda indicó que se llevó una enorme desilusión con Chanchi Estévez y Martín Salwe, dos de los participantes más polémicos dentro de El hotel de los famosos.

"Conocí gente a la que no quiere volver a ver. Chanchi, al principio, me apoyó, pero después observé cosas que no me gustaron de su personalidad. A Martín lo conocía de antes y me dejó un sabor amargo. En el reality encontré otro Martín. Tenía actitud rara, que no sé si tenía que ver con sus miedos, su inseguridad o con generar pequeños momentos de maldad", señaló.

martin-salwe-matilda-blanco.jpg

¿Su favorito para ganar? Alex Caniggia. "Me gustaría que ganara Alex. Es un amor de persona, es un tipo divertido y educado. Ha competido fantásticamente. Se merece ganar", finalizó.

El proyecto de Matilda Blanco para dar su mirada sobre moda y estilo en TV

Matilda Blanco cobró notoriedad como la estricta coach de Super M (2002, El Trece), el certamen de modelos del cual nacieron figuras como María del Cerro, Paula Chaves, Agustina Córdova, entre otras. Desde entonces, se instauró como un referente.

A 20 años de ese ciclo desea ponerse al frente de un programa que hable de moda y tendencias: "Mi personaje de crítica viró un poco. Trato ponerle una cuota de humor. Tengo ganas de hacer algo que tenga que ver con acompañar a la gente. Hoy muchos están dolidos por la pandemia, por la economía, por los problemas diarios".

La asesora de imagen tiene en claro a dónde busca apuntar. "Mi idea es armar un espacio, donde las mujeres se vean identidades, puedan reconocerse y aceptarse. En el cual, yo las puede motivar, enseñarles y darles consejos", concluyó.