El violento video de Germán Martitegui echando a golpes a ladrones de su negocio

Así que, cual justiciero sale de detrás del mostrador, le quita el teléfono y le pone una cachetada sorprendiéndolo. Incluso, el hombre identifica al cómplice, que también estaba tratando se robar, y le da otro golpe hasta que logra sacarlo del establecimiento.

El buen hombre no es Germán Martitegui pero al verlo en las redes el chef se hizo cargo. "No se metan conmigo. Lo dije", escribió en su cuenta de Twitter el cocinero y jurado de Masterchef celebrity que generó furor en las redes que se llenó de comentarios.

Germán Martitegui confirmó que fue a los premios Martín Fierro con fiebre

Primero fue Jey Mammon quien anunció que se había contagiado de Covid y luego Mirtha Legrand, algo que ya decía mucho de lo que pudo haber pasado durante la entrega de los premios Martín Fierro 2022 en cuanto a contagios se refiere.

Pero en las últimas horas, en medio de la polémica que se desató, Germán Martitegui confirmó en sus redes que ese día estuvo en la gala con fiebre.

"Voy a decir esto una sola vez", arrancó diciendo el jurado de MasterChef Celebrity. "El día del Martin Fierro tenía fiebre por tener una gastroenteritis viral", añadió.

"Como a todos los que fuimos de MasterChef, me hisoparon el día anterior. Y claramente valió la pena el esfuerzo de ir", prosiguió luego Martitegui.

"No me lo olvido más! Gracias Aptra", cerró. De inmeditao su tuit se llenó de mensajes críticos como por ejemplo: "Ok.,pero esa aclaración la hubieses dicho antes !!!!!" y "No aclares q oscurece como vas a ir con un cuadro viral???".