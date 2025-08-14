Elba Marcovecchio arremetió contra la ex de Jorge Lanata en medio de la millonaria deuda con Radio Mitre

"Jorge le dio 12 años gloriosos a la radio. El share que le daba, la popularidad e inteligencia que él tenía, le sumaron mucho. Habrá que ver los papeles, que nunca los vi, analizarlos y afrontar la situación. Guadalupe Guerrero, que es abogada de mi estudio, se estará ocupando de todo", expresó sobre la importancia de la figura del periodista en Radio Mitre.

Al final, ya cansada de las pregunta sobre si la cifra fue utilizada para su propiedad, cerró: "No voy a contestar. Sin perjuicio de que soy abogada y trabajo en casos así, en esto soy parte y me duele".

Embed

De cuánto es la cifra que reclaman a los herederos de Jorge Lanata

A ocho meses de la muerte de Jorge Lanata, este martes estalló un nuevo conflicto vinculado a una importante suma de dinero que Radio Mitre reclama a los herederos del periodista. En paralelo, Elba Marcovecchio y las hijas del conductor siguen discutiendo cómo se repartirán los bienes.

En A la Tarde (América TV), Karina Mazzocco y su panel revelaron el documento que la emisora presentó para denunciar una deuda de 300 mil dólares, parte de un préstamo de 600 mil que Lanata habría recibido para una compleja operación inmobiliaria.

“Hay una denuncia de Radio Mitre pidiendo que le devuelvan este dinero”, explicó la conductora. Por su parte, Luis Bremer respaldó su versión: “La cifra está documentada”, aseguró, y añadió que tanto Elba como las hijas de Lanata se enteraron recientemente de esta situación.

En este contexto, Bremer aportó detalles sobre el proceso sucesorio: “Se abre la herencia y se presentan primero Elba y suma a las hijas. Después de tanto litigio, se habían puesto de acuerdo; y en el medio se tienen que presentar aquellos que se consideran acreedores de esa herencia y aquellos que dicen ‘guarda que figuran deudas’”.

Luego, el periodista explicó que el reclamo tomó fuerza con la intervención legal de la emisora. “Ahí se presentó el abogado de Radio Mitre, Carlos María del Campillo, con documentación fehaciente que da cuenta de la deuda de 300 mil dólares de los 600 mil que pidió. Y acá comienza un nuevo conflicto que puede dividir de nuevo a la viuda y a las hijas”.

Finalmente, Bremer señaló que el origen del préstamo estaría ligado a una operación inmobiliaria, lo que suma más tensión a la disputa familiar. “El monto pedido, según tres testigos, fue para comprar el departamento en el que hoy vive Elba Marcovecchio”, explicó.