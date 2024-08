Elba Marcovecchio habló por primera vez de la salud de Jorge Lanata: "Confío en la fuerza que le pone"

"¿Qué falta para que pueda seguir su evolución desde casa?", le consultó la conductora Mariana Fabbiani. “Faltan pasitos, pero lo bueno es que va mejorando, va para adelante. Pero todavía falta un poquito”, le respondió.

“Yo estoy muy esperanzada, confío mucho en toda la fuerza que le pone Jorge que es admirable, veo mucha vitalidad y eso me da mucha fuerza”, agregó Marcovecchio.

Luego, la columnista de DDM manifestó que extraña a sus compañeros y contó cómo anda ella: “El trabajo es fantástico y es terapéutico, porque sacás la cabeza de tu problema y te metés en los del otro. Es la mejor terapia que puedo hacer, además de mi psicóloga que es fundamental”. “El sostén también son mis hijas, mi familia y mis amigas, que son una bendición”, remarcó.

Antes de cerrar la nota, uno de los panelistas le preguntó: "¿Creés que le hace bien o le hace mal a Jorge estar lejos de las noticias?". “Qué buena pregunta, Jorge es la noticia, es el periodismo encarnado... vamos a hacer algo: preguntáselo a él”, cerró Elba.

Nuevo parte médico: cómo está la salud de Jorge Lanata a un mes y medio de su internación

El periodista Jorge Lanata se encuentra internado desde el pasado 14 de junio en el Hospital Italiano y en medio del total hermetismo de su círculo cercano se conocieron las últimas novedades sobre su estado de salud.

Desde su ciclo de streaming por Bondi Live, Ángel de Brito dio información sobre cómo se encuentra el conductor de 63 años en medio de su internación en terapia intensiva.

"Está estable, sin cambios, en proceso de sacarle la ventilación mecánica que es lo más difícil", precisó Ángel.

Y remarcó: "Hay una leve mejoría y me dicen obviamente que sigue en terapia y es un paciente crítico como cualquiera que está en terapia".

"Son muchas mejorías, Jorge estuvo muerto y realmente pudo salir", manifestó el conductor dando noticias alentadoras sobre la evolución de Jorge Lanata.

Además, remarcó su sorpresa ante el silencio de los compañeros de Jorge en el programa de Lanata sin filtro, Radio Mitre, quienes optan por el silencio y no dan noticias sobre cómo se encuentra el conductor en la internación.

"A mí me llama la atención que en su propio programa diario y uno de los más escuchados de AM y no digan nada, hay mucha gente que lo quiere", concluyó Ángel de Brito.