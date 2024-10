Elba Marcovecchio presentó pruebas en la Justicia y acusó a las hijas de Jorge Lanata de extorsión

"Lo importante es que aún no está determinada la capacidad de Jorge Lanata, porque no hay sentencia. El juez o jueza no se expidió todavía si tienen razón las hijas o la esposa. Esta es la guerra", sostuvo Ángel.

"Contesta punto por punto la acusación que se hizo mediática y en la Justicia", agregó el comunicador. "Y lo que solicita en la presentación es ser solo ella la cuidadora y explica por qué las hijas no estarían capacitadas para hacerlo, y también la administradora de los bienes", acotó la panelista Yanina Latorre.

Inmediatamente, el conductor contó que Marcovecchio aseguró que "las hijas nunca se ocuparon de él". Ahí, De Brito dio detalles del escrito de la abogada. "Mintieron cuando no iba a hospital, cuando eran ellas las que iban ocasionalmente. Mintieron cuando me acusaron de envenenar a mi marido obligándolo a comer dulces, cuando eran ellos los que le compraban dulces, pizza y fainá. Mintieron sus testigos cuando me imputaron que le encendía cigarrillos, cuando su propia hija le buscaba hoteles donde poder fumar", leyó Ángel.

Y siguió: "Mintieron cuando sostuvieron cuando me negé al traslado del Fleni Escobar. Mintieron cuando dijeron que Rafael, el doctor, no tenía acceso a Jorge y fue el mismo Rafael quien lo desmintió a ser preguntado por su señoría. Mintieron cuando dijeron Lola Lanata vive en casa de su padre, cuando ella misma le dijo a su señoría que en los últimos 111 días fue dos veces. Mintieron con los partes médicos al punto de editar uno de ellos y borrar la palabra 'delirio'. Mintieron a la gente cuando publicaron que no había pedido una insanía a su padre. Mintieron cuando me enrostraron robar copas".

También mencionó que "mintieron al editar videos, mintieron cuando dijeron que no las dejaba ingresar con celulares, mintieron al deslizar que soy una mantenida por mi marido cuando son ellas las que dependen de él”.

Luego de su traslado al Hospital Italiano, se publicó un nuevo parte médico de la salud de Jorge Lanata

Este fin de semana el periodista Jorge Lanata volvió a ser trasladado al Hospital Italiano desde la clínica de Rehabilitación de Santa Catalina, donde se encontraba desde el pasado 24 de septiembre.

En medio de la preocupación por su salud, y en horas decisivas, su esposa Elba Marcovecchio compartió en sus redes sociales un nuevo parte médico sobre el estado del periodista emitido por el Hospital Italiano.

“Gracias a la gente que sigue rezando, a la Clínica Santa Catalina y al Hospital Italiano”, escribió la abogada en la misma historia donde publicó el documento.

Con respecto al parte médico el mismo expresa: “El paciente, Jorge Ernesto Lanata, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires, y está bajo estudio por un cuadro infeccioso”.

“Además, está conectado a asistencia ventilatoria mecánica con descenso de drogas sedativas. Actualmente, evoluciona con leve deterioro en la función renal. Sin embargo, no ha requerido soporte dialítico hasta el momento”, indica.

Por último, el documento firmado por la Jefa del Servicio de Terapia Intensiva y el Jefe de la misma unidad, señala que el periodista continuará internado en dicha unidad para recibir el tratamiento específico necesario.