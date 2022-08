Los memes de Eliana Guercio en su regreso al país y su pasado en Intrusos con Marcelo Polino

RomeroBoca.webp

Lo cierto es que inmediatamente en las redes sociales comenzaron a inundarse de memes sobre Eliana Guercio y lo que será su regreso a la Argentina después de varios años, recordando aquel momento televisivo de su cachetazo a Marcelo Polino en el programa Intrusos.

Guercio, madre de Jazmín y Chloe con Chiquito Romero, fue el centro de los memes y comentarios de los tuiteros por aquel impactante momento en televisión. Su nombre se convirtió en tendencia en Twitter recordando aquel tremendo episodio al aire.

Cómo fue el momento de la agresión de Eliana Guercio a Marcelo Polino

Hace 15 años quedó grabado para muchos el momento en que Eliana Guercio visitaba el piso de Intrusos y antes de comenzar a hablar se paró y le pegó una cachetada a Marcelo Polino por algo que había dicho el periodista sobre ella.

"Si me permitís Jorge (Rial), antes que nada, yo quiero... A mí nadie me dice pu...", le dijo la ex vedette muy enojada al panelista, quien se retiró del estudio: "Yo me voy a retirar", dijo Polino tras la agresión.