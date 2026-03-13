Embargaron a Brian Sarmiento por una millonaria cifra y peligra su futuro en Gran Hermano

Martín Candalaft aclaró que el embargo es por 1.5 millones de pesos y que el resto se discutirá después. Sucede que depende de si Brian sigue o no en el reality. Cuando quede afuera dejará de cobrar ese dinero que percibe semanalmente. “Horacio me dijo que es eso más los intereses que se generaron. Además, me dijo que pronto va a salir la liquidación del resto del dinero”, resaltó Riva Roy.

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Cómo es el paso de Brian Sarmiento por Gran Hermano

El exfutbolista Brian Sarmiento se convirtió en uno de los participantes más comentados dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), no solo por su personalidad frontal sino también por los conflictos que protagonizó con varios jugadores de la casa.

Desde los primeros días, Sarmiento dejó en claro que no pensaba pasar desapercibido. Su forma directa de decir las cosas generó discusiones y momentos de tensión en distintas instancias del juego. Uno de los cruces más comentados fue con Andrea del Boca, con quien mantiene una convivencia complicada. El conflicto comenzó por una situación en la cocina: el exfutbolista acusó a la actriz de haber puesto comino en una comida sabiendo que ese condimento le hacía mal, lo que derivó en una fuerte discusión e incluso en un momento de llanto de su parte.

Pero ese no fue el único momento tenso. En los primeros días del reality también protagonizó un fuerte intercambio durante una discusión grupal con Carmiña, cuando le pidió que dejara de interrumpir mientras hablaba frente al resto de los jugadores, lo que generó incomodidad y marcó el inicio de los primeros bandos dentro de la casa.

Además, tuvo un momento viral con Pincoya, en una conversación que comenzó en tono de broma pero rápidamente se volvió uno de los clips más comentados en redes sociales.

Con ese historial de cruces, discusiones y momentos polémicos, Brian se consolidó como uno de los jugadores más explosivos de la edición, siempre en el centro de las escenas que marcan el clima dentro de la casa.