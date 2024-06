Emilia Mernes sorprendió a Duki con una extraordinaria cantidad de regalos por su cumpleaños

"Una que no se decidía qué regalar, tranqui. Voy a estar un rato acá abriendo", se le escucha decir a Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga. En las imágenes también se la puede ver a Emilia decirle "Te amo" al músico.

Cabe recordar que la pareja había blanqueado su relación en diciembre de 2021. Lo habían hecho, en ese momento, a través de una foto que subieron a las redes sociales.

Emilia Mernes rompió el silencio y enfrentó los rumores de embarazo: "Quiero contarles..."

En las ultimas semanas la cantante Emilia Mernes fue diagnosticada con una gastroenteritis aguada que la llevó a suspender numerosas funciones de su Mp3 Tour y anoche quedó en boca de todos cuando comenzaron a circular rumores de embarazo junto a Duki.

En medio de toda la incertidumbre y preocupación por parte de sus fanáticos, este jueves Emilia decidió expresarse a través de sus redes sociales y dio un extenso comunicado en el cual se refirió a las sospechas ya mencionadas.

“Hola mis amores, ¿cómo están? Acá estoy. Quiero contarles, como muchos ya sabrán, que tuve una gastroenteritis aguda muy fuerte y me recomendaron descansar para poder recuperarme y poder sentirme bien otra vez", comenzó diciendo la cantante.

Y siguió: "Primero quiero pedirles perdón, de corazón, porque siento que les fallé, pero realmente no tenía otra opción y necesitaba descansar. Me dolía el cuerpo y me sentía fatal, no había otra opción”.

Luego pasó a un plano más personal y contó: “Últimamente estuve con muchas cosas, con lo de tour, muchas fechas y muchas cuestiones personales que obviamente revolucionaron mis sentimientos y eso afectó a mi salud. Supongo que el cuerpo me habló y me dijo que pare un poco".

"Quería pedirles disculpas y decirles que a veces las cosas no salen como nosotros queremos y para mí la salud está primero. Ahora ya estoy bien, ya volví con todo, me siento muy feliz de comunicarles esto, ya estamos trabajando para la reprogramación de las fechas", confirmó.

Además expresó sus ganas de reencontrarse nuevamente con sus fans y agradeció por la paciencia y el cariño de todos. "Trabajamos tanto que para mí fue un pesar muy grande tener que posponer estas fechas. Gracias por entender, los amo con toda mi alma", sostuvo.

Así las cosas dejó para el final las cuestiones relacionadas a un posible embarazo y declaró: "No estoy embarazada así que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy”.