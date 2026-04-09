Anna del Boca salió al cruce tras el discurso de su padre Ricardo Biasotti en el Senado: "Es macabro"

El conflicto familiar entre Anna Chiara del Boca y su padre, Ricardo Biasotti, volvió a escalar luego de la exposición pública que el empresario realizó en el Senado de la Nación durante una jornada contra las falsas denuncias.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Anna del Boca reaccionó con dureza tras las declaraciones de Ricardo Biasotti en el Senado, cuestionó el momento elegido y reafirmó su postura sobre el conflicto familiar.
El conflicto familiar entre Anna Chiara del Boca y su padre, Ricardo Biasotti, volvió a escalar luego de la exposición pública que el empresario realizó en el Senado de la Nación durante una jornada contra las falsas denuncias.
En ese contexto, Biasotti repasó su situación judicial tras la denuncia por abuso sexual agravado y corrupción de menores que su hija presentó en 2019, causa por la que fue sobreseído en 2023, y volvió a referirse al enfrentamiento que mantiene desde hace años con Andrea del Boca.
Tras esas declaraciones, Anna no tardó en reaccionar y eligió el programa A la Barbarossa (Telefe) para fijar su postura. Allí fue contundente al marcar la distancia total con su progenitor: “Fíjense quién expone esta situación, y a mí, de vuelta. Yo no hablo de ni con esta persona hace años por decisión propia. No me interesa emocionalmente ni económicamente”.
Además, cuestionó el momento en que su padre volvió a referirse públicamente al tema: “Vaya casualidad el que utiliza este momento para seguir con este circo cuando ni lo mencioné. En vez de dejarme en paz, de dejarme crecer…”.
Lejos de mostrarse afectada, la joven reafirmó su convicción sobre lo vivido: “No se me mueve ni un pelo porque sé perfectamente lo que viví y lo que sentí”.
En ese sentido, también hizo un fuerte planteo sobre la importancia de escuchar a las infancias: “No me voy a cansar de decir que escuchen a las infancias. Es muy cruel lo que hacen. Tuve el privilegio de tener una madre que sí me escuchó”.
Para cerrar, dejó una frase tajante que rápidamente generó repercusión: “Llámense a silencio porque es macabro lo que están diciendo. A mí nadie me viene a decir qué hacer ni qué sentir. Decir que tengo un guion es subestimarme”.
Ricardo Biasotti habló con el programa A la Tarde (América Tv) luego de ser orador en el Senado en una jornada contra las falsas denuncias.
"Andrea (del Boca) es la madre de mi hija, la respeto, pero no es parte de mi vida. Pasaron muchas cosas y yo dejé todo esso atrás. Yo pienso en Anna pero a Andrea la respeto, es la madre de mi hija", precisó.
En ese sentido, explicó que solo inició acciones legales contra ella, Telefe, Susana Giménez y el abogado de la actriz, Juan Pablo Fioribello: "Eso es lo único pendiente", señaló.
Consultado por Santiago Riva Roy si pensó en tomar una drástica decisión en algún momento ante la grave denuncia en su contra de la que fue sobreseído, Ricardo Biasotti aclaró: "No pensé en esos términos para nada. Yo viví el tema muy de cerca a nivel familiar y sé el daño que se le causa a la gente que queda y nunca le haría eso ni a mi familia ni a mis amigos".
"Siempre tuve la actitud de enfrentar y luchar las cosas. Ahí dejé salud y muchos años de alegrías se evaporaron y casi todo mi dinero", explicó.
Y cerró deseando poder charlar con su hija Anna tras tanto años: "Ojalá se puede empezar aunque sea con un pequeño café de por medio y una charla y no veo por qué no. Nadie nos impide que lo hagamos, ni a ella ni a mí y no se pierde nada, hay mucho para ganar, ojalá ella se anime en algún momento".