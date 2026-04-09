Anna del Boca salió al cruce tras el discurso de su padre Ricardo Biasotti en el Senado: "Es macabro"

Lejos de mostrarse afectada, la joven reafirmó su convicción sobre lo vivido: “No se me mueve ni un pelo porque sé perfectamente lo que viví y lo que sentí”.

En ese sentido, también hizo un fuerte planteo sobre la importancia de escuchar a las infancias: “No me voy a cansar de decir que escuchen a las infancias. Es muy cruel lo que hacen. Tuve el privilegio de tener una madre que sí me escuchó”.

Para cerrar, dejó una frase tajante que rápidamente generó repercusión: “Llámense a silencio porque es macabro lo que están diciendo. A mí nadie me viene a decir qué hacer ni qué sentir. Decir que tengo un guion es subestimarme”.

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Qué dijo Ricardo Biasotti tras su fuerte exposición en el Senado en la jornada contra las falsas denuncias

Ricardo Biasotti habló con el programa A la Tarde (América Tv) luego de ser orador en el Senado en una jornada contra las falsas denuncias.

"Andrea (del Boca) es la madre de mi hija, la respeto, pero no es parte de mi vida. Pasaron muchas cosas y yo dejé todo esso atrás. Yo pienso en Anna pero a Andrea la respeto, es la madre de mi hija", precisó.

En ese sentido, explicó que solo inició acciones legales contra ella, Telefe, Susana Giménez y el abogado de la actriz, Juan Pablo Fioribello: "Eso es lo único pendiente", señaló.

Consultado por Santiago Riva Roy si pensó en tomar una drástica decisión en algún momento ante la grave denuncia en su contra de la que fue sobreseído, Ricardo Biasotti aclaró: "No pensé en esos términos para nada. Yo viví el tema muy de cerca a nivel familiar y sé el daño que se le causa a la gente que queda y nunca le haría eso ni a mi familia ni a mis amigos".

"Siempre tuve la actitud de enfrentar y luchar las cosas. Ahí dejé salud y muchos años de alegrías se evaporaron y casi todo mi dinero", explicó.

Y cerró deseando poder charlar con su hija Anna tras tanto años: "Ojalá se puede empezar aunque sea con un pequeño café de por medio y una charla y no veo por qué no. Nadie nos impide que lo hagamos, ni a ella ni a mí y no se pierde nada, hay mucho para ganar, ojalá ella se anime en algún momento".