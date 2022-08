Emily Lucius enfrentó los rumores de separación de Martín Salwe

Embed

"Ella se va de viaje del 3 al 18 de septiembre y no va a ser con él... Ella se va con amigas y él también con amigos. Está confirmado que Emily Lucius y Martín Salwe están separados", dijo la panelista en el segmento de Las Bombas.

Pero en diálogo con PrimiciasYa, Martín Salwe negó la información que dieron en el ciclo del Trece y aseguró: "No estamos separados. Ella se va de viaje con la familia. La verdad no sé de dónde sale esa info y no sé que más decir", señaló el periodista ante la consulta de este portal.

Este medio también fue por la palabra de Emily Lucius quien aseguró en la misma línea de Martín: "Cada día nuevo estamos mejor y estás noticias nos fortalece aún más".

La primera foto de Emily Lucius y Martín Salwe luego de El hotel de los famosos

Martín Salwe sorprendió desde Instagram al mostrar la primera foto con Emily Lucius fuera del reality, donde se los ve muy cariñosos a puro abrazo.

"Necesito una foto con Emily que los amo", le escribió una seguidora a Martín en las redes. Y ahí el locutor respondió en sus historias con la imagen reveladora junto a la joven.