La contundente reacción de Martín Salwe ante los rumores de separación de Emily Lucius

"Ella se va de viaje del 3 al 18 de septiembre y no va a ser con él... Ella se va con amigas y él también con amigos. Está confirmado que Emily Lucius y Martín Salwe están separados", dijo la panelista en el segmento de Las Bombas.

Pero en diálogo con PrimiciasYa, Martín Salwe negó la información que dieron en el ciclo del Trece y aseguró: "No estamos separados. Ella se va de viaje con la familia. La verdad no sé de dónde sale esa info y no sé que más decir", señaló el periodista ante la consulta de este portal.

Martín Salwe habló sobre cómo sigue su relación con Emily Lucius

Consultado sobre cómo sigue su relación con Emily Lucius, Martín Salwe, subcampeón del ciclo que condujo Pampita y Chino Leunis, dijo hace unos días: “Yo copio y pego lo que dijo ella: nos estamos conociendo”.

“No, te respondo en serio. Estamos re bien, nos estamos viendo, obviamente de a poco todo; una cosa es conocerse en el reality y otra es afuera”, sentenció el locutor a Intrusos, América.