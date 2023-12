Emotivo llanto de Flor de la V al hablarle a Pablo Goycochea en Intrusos: "Es para ustedes"

"Mis compañeros saben el valor que yo le pongo a esto (el look). Esa máquina de coser me dio todo, me dio esperanza”, añadió Flor recordando su infancia.

Y explicó: “Mi madre era costurera, mis tías también eran costureras. La máquina de coser es sustento de muchas familias, horas de trabajo. La máquina de coser era para llenar la heladera y fue libertad”.

“Esa máquina de coser me dio lo más hermoso de mi vida, mi familia. Mientras yo hablaba el sábado, mis hijos estaban grabando mi discurso. Y cuando lo vi después no podía parar de llorar, porque tiene que ver con eso”, detalló Flor de la V.

Y casi al borde de las lágrimas, la conductora comentó: “Lo que me dio esa máquina de coser fue el sueño de la familia maravillosa que tengo y siento que no les agradecí lo suficiente a ellos. Ni a Isabella, ni a Paul, ni a mi marido, que me acompaña hace más de 25 años”.

“Estoy completamente segura de que sin vos, Pablo, yo no podría hacer ni la mitad de las cosas que hago. Por eso este premio es para ustedes”, finalizó conmovida Flor de la V.

flor de la v mf moda 1.jpg

Pampita ganó el Martín Fierro de Oro de la Moda: "Es un mimo al alma"

Con la conducción de Valeria Mazza y Ángel de Brito el 2 de diciembre el canal América transmitió en vivo los Premios Martin Fierro de la Moda 2023.

La gran gala contó con la presencia de muchas figuras del espectáculo local y el jurado determinó que Pampita se quede con el Martín Fierro de Oro.

"Este regalo es un mimo al alma, gracias. Amo lo que hago desde el primer segundo que empecé a trabajar. Se lo dedico a mi amor Roberto, que me diste una familia hermosa. Me permite ser mejor ese amor y salir a trabajar con ganas. Tu amor me hace grande", dijo la modelo y conductora visiblemente emocionada al recibir su estatuilla.

La deslumbrante alfombra roja estuvo conducida por Flor de la V y fue el escenario donde los diseñadores, modelos icónicos, modistos y celebridades desfilaran para mostrar sus creaciones.

El jurado especial de los Martín Fierro de la Moda, compuesto por expertos y referentes de la industria se unieron al jurado de APTRA para premiar a los talentos más distinguidos de la moda en 2022.

Entre las ternas más destacadas, Iván de Pineda llevó la estatuilla en la categoría de mejor estilo masculino en conducción, Marcelo Tinelli recibió una estatuilla en honor a su carrera, Mirtha Legrand se llevó el de diamantes, y Florencia de la V y Juana Viale se llevaron la estatuilla compartida como mejor estilo femenino en conducción.

La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio principal de la Usina del Arte donde los invitados se hicieron presentes en esta gran fiesta de la moda. Al finalizar, la celebración continuó con una gran fiesta de cierre donde los asistentes disfrutaron de un grandioso cocktail.