La sorpresiva confesión de Jésica Cirio sobre el papá de su futuro hijo: "Por ahora..."

En cuanto a su actual pareja y padre de su hijo, Cirio explicó que aún no viven juntos y cómo nació la relación entre los dos hace casi un año.

"Hace menos de un año, no convivimos. Se dio y tampoco lo teníamos planeado para ya. Veremos con el tiempo ahora. No tuve tiempo de procesar nada, es todo muy reciente. Nos conocimos por amigos en común y se fue dando, una reunión, una comida, y se dio así. Tiene supermercado mayorista hace 15 años", indicó la modelo.

En cuanto a la posibilidad de vivir juntos ya con el embarazo confirmado, la modelo explicó: "Vivimos a distancias bastantes grandes y ya se acomodorá en algunas charlas que nos queda por delante".

"Todo este nuevo camino es por algo y creo que paso a paso más allá de todo lo que me pasó en mi vida, aprendí muchas cosas y me quedan por aprender todos los días", profundizó.

Y en cuanto a su alejamiento de losmedios tras su escandalosa separación de Martín Insaurralde a fines de 2022, Jésica Cirio explicó: "Creo que está mejor así mi vida, pasé por momentos muy malos emocionalmente".

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Quién es Nicolás Trombino, la pareja de Jésica Cirio con quien espera su primer hijo varón

Nicolás Trombino es un empresario argentino que cobró notoriedad en las últimas horas tras conocerse su relación con Jésica Cirio y la confirmación de que será el padre del hijo que espera la conductora.

De perfil bajo y alejado de los medios, Trombino se desempeña en el rubro de los supermercados mayoristas, un negocio en el que está involucrado desde hace varios años.

A pesar de su vínculo con una de las figuras más conocidas del espectáculo, hasta ahora había logrado mantenerse fuera del foco mediático. En el plano personal, el empresario ya es padre de un hijo de 21 años, fruto de una relación anterior.

Su historia con Jésica Cirio habría comenzado de manera reservada, a través de amigos en común, y se consolidó con el paso de los meses lejos de la exposición pública.