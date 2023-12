Pampita ganó el Martín Fierro de Oro de la Moda: "Es un mimo al alma"

"Este regalo es un mimo al alma, gracias. Amo lo que hago desde el primer segundo que empecé a trabajar. Se lo dedico a mi amor Roberto, que me diste una familia hermosa. Me permite ser mejor ese amor y salir a trabajar con ganas. Tu amor me hace grande", dijo la modelo y conductora visiblemente emocionada al recibir su estatuilla.

Embed

La deslumbrante alfombra roja estuvo conducida por Flor de la V y fue el escenario donde los diseñadores, modelos icónicos, modistos y celebridades desfilaran para mostrar sus creaciones.

El jurado especial de los Martín Fierro de la Moda, compuesto por expertos y referentes de la industria se unieron al jurado de APTRA para premiar a los talentos más distinguidos de la moda en 2022.

pampita mf moda.jpg

Entre las ternas más destacadas, Iván de Pineda llevó la estatuilla en la categoría de mejor estilo masculino en conducción, Marcelo Tinelli recibió una estatuilla en honor a su carrera, Mirtha Legrand se llevó el de diamantes, y Florencia de la V y Juana Viale se llevaron la estatuilla compartida como mejor estilo femenino en conducción.

La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio principal de la Usina del Arte donde los invitados se hicieron presentes en esta gran fiesta de la moda.

Al finalizar, la celebración continuó con una gran fiesta de cierre donde los asistentes disfrutaron de un grandioso cocktail.

pampita mf moda 3.jpg

El mensaje de Roberto García Moritán a Pampita tras el Oro en los Martín Fierro de la moda

Roberto García Moritán le dedicó un romántico mensaje en las redes a Pampita tras quedarse con la estatuilla de Oro en el importante evento.

"Te amo amor de mi vida. No hay nada más lindo que acompañarte en tu alegría. Cada día más orgulloso y enamorado de vos", expresó orgulloso el marido de la modelo en la red social X.