Todos los ganadores del Martín Fierro de la Moda 2023: las fotos

Marcelo Tinelli, Flor de la V, Juana Viale, Iván de Pineda, Benjamín Vicuña y Yanina Latorre, entre otros famosos, dijeron presente en el gran evento.

En esta nota observá los mejores look de los famosos que recibieron su premio y la lista con todos los ganadores del Martín Fierro de la Moda 2023.

marcelo tinelli mf moda.jpg

Martín Fierro de la Moda Oro: Carolina Pampita Ardohain.

Martín Fierro de la Moda Diamantes: Mirtha Legrand.

Martín Fierro de la Moda Platino al Ícono: Moria Casán

Martín Fierro de la Moda Platino: Marcelo Tinelli.

Mejor Diseñador: Adrián Brown

Mejor Diseñador Innovación: Gustavo Pucheta

Mejor Desfile/ Colección: Fabián Zitta- Plaza Mitre (Designers BA)

Mejor Trayectoria como Diseñador: Pablo Ramírez

Mejor Fotógrafo: Gabriel Machado

Mejor Maquilladora: Regina Kuligovsky

Mejor Peinador: Sergio Lamensa

Mejor Modelo: Imán Kaumann

Mejor Trayectoria como Modelo: Carolina Pampita Ardohain

Mejor Influencer del Año: Angie Landaburu

Mejor Estilo en Redes: Natalia Oreiro

Mejor Productor de moda- Asesor de Imagen: Ale García

Actor con Mejor Estilo: Benjamín Vicuña

Actriz con Mejor Estilo: Carla Peterson

Artista Musical con Mejor Estilo: Lali Esposito

Mejor Estilo de Jurado en Televisión: Donato De Santis y Wanda Nara

Panelista Femenina con Mejor Estilo: Yanina Latorre

Mejor Estilo Masculino en Conducción: Fabian Medina Flores

Mejor Estilo Femenino en Conducción: Juana Viale y Florencia de la V.

Mejor Estilo Masculino en Conducción: Iván de Pineda.

pampita mf moda.jpg

Pampita ganó el Martín Fierro de Oro de la Moda: "Es un mimo al alma"

Pampita se quedó con el Martín Fierro de Oro de la Moda 2023 y al recibir su estatuilla sobre el final del evento se mostró emocionada y le agradeció de manera especial el amor de su marido, Roberto García Moritán.

"Este regalo es un mimo al alma, gracias. Amo lo que hago desde el primer segundo que empecé a trabajar", comenzó la modelo y conductora su discurso.

Y agregó casi entre lágrimas: "Se lo dedico a mi amor Roberto, que me diste una familia hermosa. Me permite ser mejor ese amor y salir a trabajar con ganas. Tu amor me hace grande".