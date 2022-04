Emotivo posteo de Sergio Lapegüe por los 30 años de casados con Bochi

"Un día como hoy hace 30 años, sellábamos nuestro amor. Con el objetivo de formar una familia, disfrutar cada momento, y crecer juntos. Éramos muy jóvenes, pero con las cosas claras", comenzó Sergio su mensaje.

"Pasamos muchas historias, buenas y malas. Como todos. Pero con la premisa de estar siempre juntos. Y enfrentar juntos los desafíos", recordó con un video del momento de la boda.

"Mientras buscaba fotos, volví a recorrer cada instante, las charlas diarias, las risas, los llantos, los abrazos", siguió profundo.

Y cerró: "Elegirnos todos los días, de eso se trata. Conocernos y entendernos. Crecer con nuestros hijos, con nuestros amigos. Gracias gracias @bochiok mi compañera de vida… te amo".

Por qué Bochi no quiere que Sergio Lapegüe se dedique a la música

Tras presentarse con su banda, LapeBand en el Teatro Broadway, Sergio Lapegüe reveló en una nota con PrimiciasYa.com que su mujer, La Bochi, no quiere que se dedique a la música.

"No me imagino dejando el periodismo, pero sí le quiero dar más trascendencia a la música. Hemos armando una banda con músicos de verdad y lo hago de manera responsable y profesional", señaló en exclusiva. "Presentamos el disco con canciones nuevas con música de la época del '50. Y se la pasó muy bien", indicó.

Y en el live de Instagram que hizo con PrimiciasYa.com, el periodista confesó que su mujer, Bochi, no quiere que se dedique a la música. Hasta le compuso un tema y ella aseguró de manera directa: "No me gusta".

"¿Y Bochi qué tiene que ver con tu lado musical, ella te aconseja? ¿Le compusiste un tema", se le consultó a Lapegüe. Y el conductor contestó: "Bochi es antimúsica, no quiere saber nada con la música. No le gusta nada, pero sin duda es mi sostén".